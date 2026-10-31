Memleketinde atıl dağlık araziyi lavanta ve adaçayı bahçesine çevirdi

Atıl araziden örnek bir üretim alanına

27 yıllık sınıf öğretmeni Hakan Özdemir, Elazığ'a bağlı Baskil ilçesi Düğüntepe köyünde yıllardır atıl durumda olan dağlık araziyi devletten kiralayarak tıbbi aromatik bitki bahçesine dönüştürdü. Memleketine tayin olduktan sonra hobi amaçlı başlayan çalışma, zaman içinde düzenli bir üretim alanına dönüştü.

Şu anda beş dönüm alanda sürdürülen üretimde özellikle adaçayı, melisa çayı, biberiye ve lavanta yetiştiriliyor. Özdemir, dördüncü yılını geride bırakan bahçeden bu yıl itibarıyla anlamlı verim almaya başladıklarını ifade ediyor.

Üretim, bakım ve hasat süreci:

Özdemir, bölgede tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin az olması ve makineleşmenin sınırlı kalması nedeniyle hasat planlamasını iklim koşullarına göre yapmak zorunda olduklarını belirtiyor. Buna göre bahçede yapılan bakım ve budama çalışmaları, yağmurların durduğu döneme göre organize ediliyor. Dördüncü yılda düzenli bakım sayesinde bitkilerde verim artışı gözlemleniyor.

Hasat sonrası ürünler, Elazığ dışındaki çay fabrikalarına ve büyük baharatçılara pazarlanıyor; bu satış ağı üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor.

Neden başladığı ve üretimi büyütme gerekçesi:

Özdemir işi ilk etapta hobi olarak başlattığını, bitkilerin kokusu ve doğal görünüşünün insanlara verdiği ferahlığın kendisini motive ettiğini söylüyor. Zamanla ilgi ve bakımın artmasıyla üretim alanını beş dönüme çıkardı ve faaliyeti sistematik bir tarımsal işe dönüştü.

Hakan Özdemir örneği, kırsalda atıl kalan alanların uygun planlama ve bakım ile ekonomik ve çevresel değere dönüştürülebileceğini gösteriyor. Proje, bölgedeki tıbbi aromatik bitki üretimine de örnek teşkil ediyor.

ELAZIĞ’DA GÖREV YAPAN 27 YILLIK SINIF ÖĞRETMENİ HAKAN ÖZDEMİR, MEMLEKETİ DÜĞÜNTEPE KÖYÜ’NDE ATIL DURUMDAKİ DAĞLIK ARAZİYİ KİRALAYARAK TIBBİ AROMATİK BİTKİ ÜRETİYOR