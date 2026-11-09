Yıkım sırasında kopan beton parçası kaldırıma savruldu, kadın saniyelerle kurtuldu

yıkım anı ve risk:

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde yürütülen yıkım çalışmaları sırasında eskiyen 5 katlı bir binadan kopan büyük bir beton parçası caddeye düştü. Çalışma nedeniyle cadde araç trafiğine kapatılmıştı, ancak yolun karşı tarafındaki kaldırımda yayaların geçişi devam etti.

Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, kaldırımdan yürüyen bir kadının yıkım yapılan binanın karşısından geçerek yoluna devam ettiği; kadının yaklaşık 15-20 adım ilerledikten kısa süre sonra beton parçasının büyük bir gürültüyle yola çarparak parçalandığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle oluşan kırıntılar, yayaların kullandığı kaldırıma kadar savruldu.

görüntüler ve kurtuluş anı:

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, kadının kaldırımdan uzaklaştığını ve hemen ardından betonun düştüğünü net şekilde kaydediyor. Kadının, betonun düştüğü noktayı kısa süre önce geride bırakması sayesinde saniyelerle yara almadan kurtulduğu dikkat çekiyor.

Olayın görüntüleri, yıkım çalışmalarında alınan güvenlik önlemlerinin yayalar açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Yetkililerden yapılan resmi bir açıklama haberde yer almıyor, olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmediği kamerada açıkça görülüyor.

KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE 5 KATLI BİNANIN YIKIMI SIRASINDA KOPAN BÜYÜK BİR BETON PARÇASI YOLA DÜŞEREK PARÇALANDI