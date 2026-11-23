Akliman'da abalı halk plajı çalışmaları sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sinop'un Akliman sahilinde hayata geçirilen Abalı Halk Plajı projesinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Proje tamamlandığında bölge, hem yerel halkın hem de gelen ziyaretçilerin ücretsiz yararlanabileceği, güvenli ve konforlu bir kıyı alanına dönüştürülecek.

projenin amaçları:

Projenin temel hedefi, Akliman'ın doğal dokusunu koruyarak sahili daha işlevsel ve erişilebilir kılmaktır. Sahilin güvenlik, hijyen ve konfor standartlarının yükseltilmesi planlanıyor; aynı zamanda alanın mümkün olduğunca az müdahaleyle düzenlenmesine özen gösteriliyor.

yapısal özellikler ve hizmet birimleri:

Plajda ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 1 güvenlik noktası, 2 büfe, 2 duş alanı, tuvaletler ve soyunma kabinleri yer alacak. İnşaatta, yapılaşmanın çevre üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla prekast beton altyapı üzerine hafif çelik imalat sistemi kullanılıyor; bu sayede gerektiğinde alanın yeniden düzenlenmesine de imkân tanınıyor.

çevre ve erişilebilirlik:

Projede Akliman'ın doğal yapısının korunması esas alınıyor; kıyı düzenlemeleri, mevcut bitki örtüsü ve manzara dokusunu gözeterek planlandı. Hem Sinopluların hem de kente gelen yerli ve yabancı turistlerin rahatça erişebileceği, güvenli bir kullanım alanı oluşturulması hedefleniyor. Tüm tesislerin vatandaşların ücretsiz kullanımına açık olması projenin öne çıkan unsurlarından biri.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Abalı Halk Plajı, korunan doğal dokusu korunmuş, modern hizmetlerle donatılmış ve ücretsiz erişim imkânı sunan bir kıyı alanı olarak hizmete açılacak.

SİNOP’UN AKLİMAN SAHİLİ’NDE, VATANDAŞLARIN ÜCRETSİZ YARARLANABİLECEĞİ ABALI HALK PLAJI PROJESİ KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR. PROJENİN TAMAMLANMASIYLA BİRLİKTE BÖLGENİN MODERN, GÜVENLİ VE KONFORLU BİR HALK PLAJINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR.