Maç öncesi açıklama:

Galatasaray’ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında yarın konuk edecekleri Aston Villa maçı öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şampiyonlar Ligi motivasyonuna dikkat çeken Sanchez, "Şampiyonlar Ligi’nde oynuyoruz daha fazla bir motivasyon olamaz. Böyle rakiplere karşı evimizde oynadığımız zaman bu seviyede olduğumuzu göstermek istiyoruz. Önümüzde ve arkamızda olan insanların yüzünü güldürmek istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Çok iyi işler çıkıyorlar. Dünyanın en iyi liginde mücadele eden bir takım. Her hafta çok yüksek seviyede performans göstermeleri gerekiyor. Onlara karşı mücadele edeceğiz. Sadece rakibe odaklanmıyoruz daha çok kendimize odaklanmak istiyoruz. En iyi şekilde onlara karşı mücadele etmek için yapmamız gereken bu" şeklinde konuştu.

Bireysel sorumluluk ve hazırlık:

30 yaşındaki futbolcu, farklı liglerde edindiği deneyimi Galatasaray’a taşıdığını belirterek, kritik bir pozisyonda oynadığının farkında olduğunu vurguladı. "Bunu en iyi şekilde burada kullanmaya çalışıyorum. Kritik bir pozisyonda oynadığımı biliyorum. Kendime dikkat ediyorum. Kariyerim boyunca yanındakilerle birlikte kendimi geliştirerek, en üst seviyede olmak için sürekli hocamla konuşmam gerekiyor, neleri geliştirebiliriz diye. O anda doğru olanı yapmam gerekiyor. Bu tür maçlarda hazırlık ve motivasyon kendiliğinden geliyor. Bunun farkında olmanız lazım" dedi.

Takım dinamikleri ve hedefler:

Sanchez, takım arkadaşı Aleksey Batrkov hakkında da olumlu konuştu: "Bu seviyede sahaya doğrudan yansıtması çok önemli. Harika bir insan, alışmaya ihtiyacı var. Şimdiden yeteneklerini sergiliyor. Takımda da onu iyi bir şekilde karşılıyoruz. Bu sayede de kendini gösterme şansı oluyor. Kendisi için en iyi olan, sahip olduğu öz güveni devam ettirmesi. Hem onun başarısını istiyoruz aynı zaman da Galatasaray’ın da başarısı istiyoruz. Uzun süre bu şekilde performans göstermesini diliyorum."

Kulübün hedeflerine ilişkin olarak Sanchez, "Hangi kulvarda mücadele ediyorsak kupayı kaldırmak istiyoruz" diyerek bireysel beklentilerden ziyade takım hedeflerinin ön planda olduğunu vurguladı. Avrupa'da güçlü rakiplere karşı her zaman hazırlıklı olmaları gerektiğini belirten oyuncu, geçmiş sezonlarda gösterdikleri yüksek seviyeyi yeniden teyit etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Aston Villa'ya saygı duyduklarını belirterek, "Böyle rakiplere karşı evimizde oynadığımız zaman bu seviyede olduğumuzu göstermek istiyoruz. Çok iyi işler çıkıyorlar. Dünyanın en iyi liginde mücadele eden bir takım. Her hafta çok yüksek seviyede performans göstermeleri gerekiyor. Sadece rakibe odaklanmıyoruz daha çok kendimize odaklanmak istiyoruz" dedi.