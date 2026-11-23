Bayburt-Erzurum kara yolu üzerinde yapımı devam eden Kop Tüneli çevresinde, su kaynaklarının kalitesinin belirlenmesi amacıyla çevresel inceleme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında tünel ile çevresindeki kaynaklardan numuneler alındı.

Numune alma ve analiz süreci:

Numuneler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre Laboratuvarı teknik personeli tarafından alındı. Alınan örnekler, su kaynaklarının fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla laboratuvara gönderildi ve detaylı analizlere tabi tutulacak.

Bilimsel takip ve değerlendirme:

Analiz sonuçlarıyla bölgedeki su kaynaklarının durumu bilimsel veriler doğrultusunda izlenecek. Elde edilecek bulgular, hem çevresel koruma hem de doğal su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi açısından referans oluşturacak.

Çevresel sorumluluk ve mevzuat:

Çalışmanın, çevrenin korunması, doğal su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kamu yatırımlarının çevresel açıdan izlenmesine yönelik ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüldüğü belirtildi. Bu süreç, tünel yapımı sırasında çevresel etkilerin düzenli olarak değerlendirilmesine olanak tanıyacak.

KOP TÜNELİ GÜZERGÂHINDAKİ SU KAYNAKLARINDAN NUMUNE ALINDI