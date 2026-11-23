Kayseri'de salı öğleden sonra yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamada Kayseri ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri çevrelerinde beklenen sağanak yağışların, Salı günü öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

etki ve zamanlama:

Müdürlük açıklamasına göre sağanaklar Salı günü öğle saatlerinden itibaren başlayacak ve bazı bölgelerde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Beklenen yağışın süresi ve yoğunluğu bölgesel farklılık gösterebilir, bu nedenle gün içindeki meteorolojik gelişmeler takip edilmelidir.

vatandaşlara öneriler:

Açıklamada, olası su baskını, sele dönüşebilecek birikintiler ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, gün içinde güncel uyarıları takip etmeyi ve zorunlu olmadıkça riskli alanlardan uzak durmayı tavsiye ediyor.

Gelişmelerle ilgili yeni bilgilendirmeler Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacaktır; bölge sakinlerinin duyuruları izlemeleri önem taşıyor.

METEOROLOJİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMADA KAYSERİ VE ÇEVRESİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENDİĞİ BİLDİRİLDİ.