Alanya belediyesi yayla yollarında kapsamlı çalışma gerçekleştirdi:

Alanya Belediyesi, kırsal mahalleler ve yaylalarda ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla Türkler Mahallesi Aşçıuşağı Yaylası'nda yürüttüğü çalışmaları tamamladı. Ekipler yaklaşık 1,5 ay süren yoğun çalışmayla güzergâhta kapsamlı düzenlemeler uyguladı.

Proje kapsamında toplamda 5 bin metre uzunluğunda sathi asfalt serimi gerçekleştirildi. Yalnızca asfalt çalışmasıyla sınırlı kalmayıp yol genişletme, zemin düzenleme ve iyileştirme işlemleri yapılarak ulaşımın güvenliği ve konforu artırıldı.

çalışmanın kapsamı:

Yapılan işler arasında mevcut yolun genişletilmesi, bozuk zeminlerin düzeltilmesi ve yüzey kaplamasının yenilenmesi bulunuyor. Bu müdahaleler, yolları gelecek yılların yayla sezonlarına hazır hale getirirken bölge halkının günlük ulaşımını da kolaylaştırmayı hedefliyor.

koçak'ın değerlendirmesi:

Murat Levent Koçak çalışmayı yerinde inceledi ve şunları söyledi: "Aşçıuşağı Yaylamızda yaklaşık 1,5 aydır devam eden yoğun çalışmamızı tamamladık. Burada sadece asfalt çalışması yapmadık; yollarımızı genişlettik, düzenledik ve daha kullanışlı hale getirdik. 5 bin metrelik güzergâhı gelecek yılların yayla sezonlarına da hazır hale getirdik. Emeği geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmaların bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Alanya’mızın merkezinden en uzak yaylasına kadar her noktada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışmaya devam edeceğiz"

Çalışmalar, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak ve Türkler Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

ALANYA BELEDİYESİ, YAYLALARDA ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK VE GELECEK YILLARIN YAYLA SEZONLARINA YOLLARI HAZIR HALE GETİRMEK AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.