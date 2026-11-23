Erdek'te moloz kaldırma çalışması

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, eski Ziraat Bankası binasının yıkımından çıkan inşaat atıkları Düzler Sahili’ne yakın bir alana dökülmüştü. Deniz kıyısına yaklaşık 3 metre mesafedeki alana bırakılan ve toplam 18 kamyon olduğu belirtilen molozların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Dökülen malzemelerin kapsamı:

Sahildeki yığın içinde demir, çivi, cam, PVC, pis su gider boruları, ahşap, köpük, sünger, yalıtım malzemeleri, tuğla ve fayans parçaları olduğu tespit edildi. Bu karışımın çevre ve görsel açıdan olumsuz etkileri, bölge halkının tepkisini çekmişti.

Süreç ve yetkili müdahaleleri:

Olayın ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ve zabıta ekipleri tarafından idari yaptırımlar uygulandı. İlgili şirketin molozları kaldırma çalışmasını başlatmasıyla sahada iş makineleri ve kamyonlar yer aldı; firma bölgedeki tek kamyonuyla çalışırken, Erdek Belediyesi iki kamyonla deste verdi. Toplanan molozlar kamyonlara yüklenerek Doğruca Mahallesindeki döküm sahasına taşınıyor.

Başlatılan çalışmaların tamamlanmasının ardından dikkatler, sahilin yeniden düzenlenmesi ve bölgenin eski haline getirilmesine çevrildi.

BALIKESİR'İN ERDEK İLÇESİNDE, ESKİ ZİRAAT BANKASI BİNASININ YIKIMINDAN ÇIKAN VE DÜZLER SAHİLİ'NDE DENİZE YAKLAŞIK 3 METRE MESAFEDEKİ ALANA DÖKÜLEN 18 KAMYON MOLOZUN KALDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI. MOLOZLAR, DOĞRUCA MAHALLESİ'NDEKİ DÖKÜM SAHASINA TAŞINIYOR.