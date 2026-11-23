TOGÜ ev sahipliğinde kadının güçlenmesi gündeme geldi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve KADEM iş birliğinde düzenlenen Kadının Güçlendirilmesi: Aile, Toplum ve Değerlerimiz programı 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversite yöneticileri, STK temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

konuşmaların odağı: bütüncül bakış ve toplumsal kalkınma

Etkinlikte kadının toplumsal hayattaki yeri; aile yapısı, hukuki, psikolojik ve dini boyutlarıyla ele alındı. TOGÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Naciye Somuncu Demir programın bütüncül bakış açısına vurgu yaparken, KADEM Tokat İl Temsilcisi Doç. Dr. Nagihan Yıldız Çeltek kadının güçlenmesinin bireysel kazanımın ötesinde toplumsal bir kalkınma meselesi olduğunu ifade etti. Açılış konuşmasında Prof. Dr. Fatih Yılmaz güçlü ailelerin güçlü toplumların temeli olduğunu vurguladı ve 2025 Aile Yılı ile 2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu kapsamında aile kurumunun korunmasının önemine değindi.

uzman sunumları ve uygulamalı bilgilendirme

Konuşmaların ardından uzmanlar kadının güçlenmesinde hukukun rolü, aile içi dengelere psikolojik katkı ve İslam’da kadını koruyucu hükümler üzerine sunumlar gerçekleştirdi. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında uygulamalı bilgilendirme yapıldı. Program, katılımcıların Kadına Değer Ver, Geleceğe İz Bırak standını gezmesiyle sona erdi.

TOGÜ REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH YILMAZ