Akören yakınlarında tırların çarpışması sonucu bir sürücü yaşamını yitirdi

Akören yakınlarında tır çarpışması

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesi yakınlarında iki tırın çarpışması sonucunda sürücülerden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Kazanın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, M.Ş. (57) idaresindeki 03 ANN 088 plakalı tır ile A.E. (32) yönetimindeki 35 NAG 70 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki tır sürücüsü de yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine gelen sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından ilk müdahaleler yapıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, müdahalelere rağmen M.Ş. kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kazıyla ilgili inceleme başlattı.

AFYONKARAHİSAR'DA TIRLARIN ÇARPIŞTI TRAFİK KAZASINDA SÜRÜCÜLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBEDERKEN, BİRİ İSE YARALANDI.