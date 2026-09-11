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tmo’nun üzüm fiyatı üreticiyi sahipsiz bırakıyor iddiası

Fatih Köse, TMO’nun 85 TL’lik 7 numara çekirdeksiz sultani kuru üzüm fiyatının üretici maliyetlerini karşılamadığını ve Manisa milletvekillerinin sessizliğini eleştirdi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

tmo’nun üzüm fiyatı üreticiyi sahipsiz bırakıyor iddiası

tmo fiyatı ve tarladaki gerçekler:

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan üzüm fiyatlarının tarladaki koşulları yansıtmadığını söyledi. Köse, TMO’nun 7 numara çekirdeksiz sultani kuru üzüm fiyatını 85 TL olarak belirlemesine rağmen bunun üreticinin artan maliyetlerini karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı.

Köse, açıklamasında mazot, gübre ve işçilik giderlerinin katlanarak arttığını belirterek, “Üreticinin mazot, gübre ve işçilik maliyetleri katlanarak artarken açıklanan bu 100 TL’lik komik fiyat, çiftçimize açıkça ‘üretmeyin, toprağınızı terk edin’ demektir” ifadelerini kullandı.

ekonomik ve siyasal yansımalar:

Köse’nin değerlendirmesi, sadece fiyat seviyesine değil aynı zamanda bölgesel geçim kaynaklarının geleceğine dair uyarı niteliği taşıyor. Manisa’daki tarımsal üretimin temel gelir kalemlerinden biri olan kuru üzüm piyasasında belirlenen fiyatın üretimi sürdürülemez hale getirebileceği kaygısı öne çıkıyor. Köse, bu noktada yerel siyasetçilerin ve özellikle Manisa milletvekillerinin sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Dernek başkanının sözleri, devlet müdahalesinin ve piyasa düzenlemelerinin üretici lehine nasıl şekillendirilebileceğine dair tartışmayı tekrar gündeme taşıyor. Köse, “Manisa’nın geleceği karartılırken, halkın vekili olma iddiasındaki isimlerin sessiz kalması kabul edilemez” diyerek politik sorumluluğa dikkat çekti.

Köse’nin eleştirileri, TMO fiyatlandırmasının üretici maliyetleri, bölgesel ekonomik canlılık ve temsilcilerin tutumu açısından yeniden değerlendirilmesine işaret ediyor. Üreticilerin sürdürülebilir gelir elde edebilmesi için fiyatlama ve destek mekanizmalarının gözden geçirilmesi gerektiği mesajı metnin temel çıkarımı olarak öne çıkıyor.

DÜŞÜNCE ROTASI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI FATİH KÖSE, TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ (TMO) TARAFINDAN...

DÜŞÜNCE ROTASI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI FATİH KÖSE, TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ (TMO) TARAFINDAN AÇIKLANAN ÜZÜM FİYATLARININ TARLADAKİ GERÇEKLERİ YANSITMADIĞINI BELİRTTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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