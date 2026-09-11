Çorum’da aquatlon heyecanı: bölge finali yüzme ve koşuda rekabet getirdi

Bölge finali Çorum'da:

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen ve triatlonun bir alt dalı olan aquatlon yarışları, Çorum'da ilk kez gerçekleştirildi. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan organizasyona Samsun, Sinop, Tokat ve Amasya'dan katılan sporcularla birlikte toplam 5 farklı ilden 50 sporcu katıldı.

Yarışlar, yüzme ve koşu etaplarından oluşan parkurda tamamlandı. Sporcular, parkuru en önde bitirebilmek için havuzda ve parkurda kıyasıya mücadele etti.

Sporculardan ve ailelerden gelen izlenimler:

Samsun’dan katılan Miran Aydın, deneyimini şu sözlerle paylaştı: "Normalde yüzücüyüm ama bir deneyim olması için triatlona başladım. Güzel bir spor. Yüzme, koşu, bisiklet gibi branşlar var. Çorum çok güzel. Sevdim, havası falan çok güzel. Öncekini de Samsun’da yapmıştık ama şimdi işte Çorum’a geldik. İnsanlar da bunu yapmalı. Çünkü hem spor açısından çok iyi hem de eğlenceli."

Yarışmaya oğlunu desteklemek için getiren Ensar Aydın ise organizasyonun çocuklar için önemine dikkat çekti: "Çocuğumuz 5-6 seneden beri yüzme sporunu yapıyor. Eğlenceyle başladı. Şu an ilerletiyor. Destek amaçlı da Çorum’a geldik. Çocuklarınızı bu şekilde spora teşvik etmelerini isteriz. Çünkü çok güzel, eğlenceli ve insanlarla beraber bir etkinlik yapıyorlar."

Triatlona davet ve çocuk gelişimine katkı:

Türkiye Triatlon Federasyonu 2026 sezonu 8. Bölge Sorumlusu Kaan Aydıngül, etkinlikle ilgili değerlendirmesinde bölge finalinin Çorum’da yapılmasının önemine vurgu yaptı. Aydıngül, "Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Triatlon Ligi 8. bölgenin final etabını Çorum’da gerçekleştiriyoruz. 50 sporcunun katılımı oldu. Triatlon son yıllarda dünyada en revaçta olan olimpik branşlardan biri. Katılım gittikçe artıyor." ifadelerini kullandı.

Aydıngül ayrıca yaş aralığına ve sporun kazanımlarına dikkat çekti: "Yaş grubumuz gayet temelden en yüksek seviyeye kadar 7'den 70'e yaşlara kadar katılımcılarımız var. Triatlonun amacı çocukların daha farklı branşlarla etkin hale gelmesi ve çok yönlü olduğu için çocuk gelişimine bireysel gelişime de çok katkısı var. Bundan dolayı herkesi triatlona davet ediyoruz."

Organizasyon, bölgesel lig finali statüsünde gerçekleşerek hem rekabetçi spor anlayışını hem de toplumda fiziksel aktivitenin teşvikini ön plana çıkardı. Yarışlar, katılımcıların ve ailelerin ilgisini çekerken, aquatlonun özellikle çocukların çok yönlü gelişimine katkıda bulunduğu bir kez daha vurgulandı.

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU TARAFINDAN DÜZENLENEN VE TRİATLON SPORUNUN ALT DALI OLAN AQUATLON YARIŞLARI, ÇORUM'DA İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.