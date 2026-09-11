Kırıkkale zabıta denetiminde kameraya alkışla karşılık veren dilenciler dikkat çekti

Denetimde dikkat çeken anlar:

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde vatandaşların yoğun olduğu noktalarda dilencilere yönelik planlı bir denetim gerçekleştirdi. Ekiplerin tespit ettiği kişiler işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü ve dilencilik faaliyetlerinden elde edildiği belirlenen paralara ilişkin idari işlem başlatıldı.

Denetim kapsamında, dilencilik yaptığı belirlenen kişiler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi uyarınca idari para cezası uygulandı. Uygulama sırasında zabıta ekiplerinin alandaki varlığı ve yapılan işlemler dikkat çekti.

Görüntülere verilen beklenmedik tepki:

Denetim esnasında görüntü aldığını fark eden bazı kişiler, gazetecilere ve kameralara tepki göstermek yerine alkışlayarak protestoda bulundu. Bu tepki anları, ekiplerin müdahalesi ve yapılan işlemlerle birlikte kameralara yansıdı. Olay, hem ekiplerin çalışma biçimi hem de sokak denetimlerine halkın ve görüntüleyenlerin tepkisi açısından ilginç bir kare oluşturdu.

Belediye'den denetim mesajı:

Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Eryılmaz, İHA'ya yaptığı açıklamada denetimlerin süreceğini vurguladı ve şunları söyledi: "Kimsenin mağduriyetini istismar ederek vatandaşlarımızdan para talep etmesine müsaade etmeyeceğiz. Kırıkkale’mizin huzuru, güvenliği ve düzeni için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Hemşerilerimizden bu konuda duyarlı olmalarını ve ekiplerimize destek vermelerini rica ediyorum".

Yetkililer, denetimlerin sadece ceza uygulamaya yönelik olmadığını; vatandaşların güvenliğini ve kamusal düzeni sağlama amaçlı sürdürüldüğünü belirtiyor. Vatandaşlardan da benzer durumlarda ekipleri bilgilendirmeleri ve destek olmaları istendi.

Dilenci denetiminde ilginç anlar: Zabıtaya yakalandı, kamerayı görünce alkışladı