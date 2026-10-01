Akpınar'da altyapı ve yollar hızla tamamlanmalı

Yeni yerleşim başladı, altyapı ihtiyaçları acil

Bursa 1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesi'nde farklı inşaat firmaları tarafından yürütülen çalışmalarda yaklaşık 1.400 daire teslim edildi ve bölgeye taşınanlarla birlikte yaklaşık 2.800 kişi burada yaşamaya başladı. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Kadın Kolları Başkanı Mine Akaltun, projenin artık sadece bir inşaat bölgesi olmadığını, fiilen faaliyet gösteren büyük bir yaşam alanına dönüştüğünü vurguladı.

İnşaat süreci ve teslimatlar:

Akaltun, inşaat firmalarının kendi sorumluluklarını yerine getirerek konutları teslim ettiğini belirtti. Vatandaşların anahtarlarını alıp yeni dairelerine yerleştiğini söyleyen Akaltun, belediyelerin de görevlerini yürüttüğünü ifade etti. Buna karşın, yoğun yerleşimin başlamasıyla birlikte kamusal hizmetlerin ve altyapı çalışmalarının mevcut nüfusu dikkate alacak hızda tamamlanmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Altyapı ve yollar öncelikli sorunlar:

Bölgede en kronik sorunların elektrik, doğalgaz, su ve kanalizasyon çalışmaları olduğunu belirten Akaltun, bu çalışmalarda zaman zaman koordinasyon eksikliği yaşandığını aktardı. Ancak tüm bunların içinde en acil çözüm bekleyen başlığın yollar olduğunu söyledi. Yolların mevcut halinin ulaşımı güçleştirdiğini, yağışlı havalarda çamur, bozulma ve su baskınlarının araçlar ile yayalar için ciddi mağduriyet yarattığını kaydetti.

Akaltun, ilgili kurumlar arasında ortak bir çalışma takvimi oluşturularak BUSKİ, elektrik ve doğalgaz gibi altyapı işlerinin koordineli yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Altyapı çalışmaları tamamlanan alanlarda yolların geçici çözümlerle bırakılmaması, kalıcı asfaltlama ve yol yapımının ivedilikle gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca su basması olan noktalarda yağmur suyu tahliye sistemleri, mazgallar ve drenaj hatlarının yeniden değerlendirilmesi ve gerekli yerlerde kapasite artırımı yapılmasının önemine işaret etti.

Akaltun, Akpınar bölgesinin artık bekleyecek zamanı olmadığını belirterek, binlerce insanın günlük yaşam aktivitelerini burada sürdürdüğünü; çocukların okula gitmesi, vatandaşların işe gidip gelmesi gibi rutinlerin altyapı eksikliklerinden olumsuz etkilendiğini ifade etti. Altyapı ve yol sorunlarının hızlıca çözülmesi halinde bölgenin yaşam kalitesinin hızla yükseleceğini söyledi.

Büyük ölçekli planlama ve sürdürülebilir yönetim:

Projelerin toplamda yaklaşık 5 bin haneyi kapsadığı, hane başına ortalama 2-3 kişi üzerinden hesaplandığında bölgede 10-15 bin vatandaşın yaşamasının öngörüldüğünü hatırlatan Akaltun, bunun yalnızca konutların tamamlanması ile sınırlı kalmayacak kapsamlı planlama gerektirdiğini belirtti. Okul, sağlık ocağı, cami, ulaşım, sosyal alanlar ve çocuk oyun alanları gibi kamusal donatılar ile afet hazırlığı, güvenlik ve enerji verimliliği unsurlarının eş zamanlı planlanmasının önemine vurgu yaptı.

Akaltun, amacın kurumları eleştirmek değil, aksine tüm yetkili kurumlarla iş birliği içinde hareket ederek bölge halkının ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Bölgenin güçlü altyapısı, düzenli yolları, yeşil alanları ve sürdürülebilir tesis yönetimi ile Bursa'dan Türkiye'ye örnek bir yaşam alanına dönüşebileceğini belirtti. Yapılan ve yapılacak çalışmalar için vatandaşlar adına teşekkür eden Akaltun, dernek olarak ihtiyaçların giderilmesi konusunda destek vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

1050 KONUTLAR’DA 1.400 DAİRE TESLİM EDİLDİ: 5 BİN HANENİN YAŞAYACAĞI BÖLGEDE ALTYAPI ÇAĞRISI TÜRKİYE KENTSEL TESİS YÖNETİM DERNEĞİ YÖNETİCİSİ MİNE AKALTUN