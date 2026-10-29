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Muş'ta 103 yıllık cumhuriyet kutlaması resepsiyonla sürdü

Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla öğretmenevi'nde düzenlenen resepsiyona il protokolü, gaziler ve STK temsilcileri katıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 22:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Muş'ta 103 yıllık cumhuriyet kutlaması resepsiyonla sürdü

Muş'ta cumhuriyet resepsiyonu:

Muş Valiliği tarafından Muş Öğretmenevi'nde düzenlenen resepsiyon, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla il protokolü ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

valinin mesajı:

Resepsiyonda konuşan Vali Avni Çakır, milletin büyük bedeller ödeyerek kurduğu Cumhuriyet'i anmanın önemine vurgu yaptı ve şunları söyledi: "Milletimizin bağımsızlık iradesinin, birlik ve beraberliğimizin en güçlü ifadesi olan Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü, bu akşam sizlerle birlikte kutlamanın büyük gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Malazgirt Zaferi’yle Anadolu’nun kapılarını milletimize açan Sultan Alparslan’ın aziz hatırasını yaşatan bu kadim topraklarda, aynı bayrağın gölgesinde, aynı vatanın sevdasında, aynı geleceğin umudunda buluşmanın onurunu taşıyoruz. Cumhuriyetimiz; yalnızca tarihimizin en büyük kazanımlarından biri değil, aynı zamanda milletimizin ortak iradesinin, kardeşliğimizin ve birlikte yaşama kararlılığımızın en güçlü teminatıdır. 103 yıl önce, bütün imkânsızlıklara rağmen tek yürek olan aziz milletimiz, istiklalinden ve istikbalinden asla vazgeçmemiş; birlikten güç, inancından cesaret alarak Cumhuriyetimizi kurmuştur. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, bu kutlu emaneti aynı inanç ve kararlılıkla korumak, kardeşliğimizi güçlendirmek ve gelecek nesillere daha müreffeh bir Türkiye bırakmaktır"

katılımcılar:

Resepsiyona; Vali Çakır’ın eşi Bahar Çakır, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Cenk Barut, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, mülki idare amirleri, kurum müdürleri, askeri erkân, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve sporcular katıldı.

MUŞ’TA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA RESEPSİYON...

MUŞ’TA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA RESEPSİYON DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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