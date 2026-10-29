Yağmur altında birlik: Can Bonomo ile cumhuriyet coşkusu

Can Bonomo ile yağmura inat cumhuriyet gecesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği konserde sahneye çıkan Can Bonomo, sevilen şarkılarıyla Bursa'da izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinlik boyunca aralıklarla etkili olan yağmura rağmen konser alanını terk etmeyen vatandaşlar, performansa hep bir ağızdan eşlik etti.

konser atmosferi:

Sanatçının enerjik sahne performansı ve toplu söyleyişler gecede öne çıktı. Yağmur, izleyicilerin coşkusunu düşürmedi; aksine renkli yağmurluklar ve ıslak zeminin yarattığı görsel atmosfer, etkinliğe farklı bir dinamizm kattı. Sahne araları ve finaldeki yoğun alkışlar gecenin yüksek temposunu pekiştirdi.

belediye mesajı ve birlik vurgusu:

Konser öncesinde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak birlik ve dayanışma mesajı verdi. Başkanın sözlerinin ardından müzik ve coşku konser boyunca sürdü; vatandaşlar, yağmura rağmen Cumhuriyet sevincini paylaşarak geceyi sonlandırdı.

BURSA’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN KONSERDE SAHNE ALAN ÜNLÜ SANATÇI CAN BONOMO, SEVİLEN ŞARKILARIYLA VATANDAŞLARA UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI. YAĞMURA RAĞMEN KONSER ALANINI TERK ETMEYEN VATANDAŞLAR, ŞARKILARA EŞLİK EDEREK CUMHURİYET COŞKUSUNU DOYASIYA YAŞADI.