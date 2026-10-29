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Cumhuriyet ışığında Bolu sokakları coşkuyla aydınlandı

Bolu’da olumsuz hava şartlarına rağmen binlerce kişi 29 Ekim fener alayında Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Cumhuriyet coşkusunu paylaştı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 22:14

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Cumhuriyet ışığında Bolu sokakları coşkuyla aydınlandı

Bolu’da 29 Ekim fener alayı coşkusu

Bolu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşünde binlerce kişi bir araya geldi. Etkinlik, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donanmış kortejlerin marş ve sloganlarla eşlik ettiği bir coşkuya sahne oldu. Olumsuz hava şartlarına rağmen katılımın yüksek olması dikkati çekti.

Güzergâh ve katılımcıların görüntüleri:

Valilik önünden başlayan yürüyüşe Bolu Belediyesi Bandosu marşlarla eşlik etti. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar güzergâh boyunca bayrak sallayıp marşlar söyledi. Yürüyüş sırasında dev Türk bayrağı ve Atatürk posterleri açıldı, sokaklardaki iş yerleri ve pencerelerden korteji izleyenler alkışlarla desteğini gösterdi.

Belediye başkanvekili M. Tuna Özcan’ın mesajı:

Fener alayı belediye binası önüne ulaştığında etkinlik tırının sahnesine çıkan M. Tuna Özcan vatandaşlara hitap etti. Konuşması sırasında katılımcıların attığı "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganlarına vurgu yapıldı; Özcan Boluluların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıkacaklarını belirtti. Ayrıca görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve tutuklu yol arkadaşlarına selam ve sevgilerini iletti.

Özcan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bolu’ya duyduğumuz sevgi de bu şehre karşı sorumluluğumuz da büyük. Bizim görevimiz, güveninize layık olmak. En zor zamanda bile amasız, fakatsız çalışmak. Hemşehrilerimizin derdine kulak vermek, ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmak, çocuklarımıza daha güzel bir Bolu bırakmak. Bu akşam bayrağını gururla taşıyan çocuklarımız için çalışacağız. Geleceğini bu şehirde kurmak isteyen gençlerimiz için çalışacağız. Bize güvenen sizler için bütün gayretimizle çalışacağız. Çünkü Cumhuriyet’e duyduğumuz sevgiyi, bu memlekete verdiğimiz emekle yaşatacağız."

Konuşmasını tamamlayan Özcan, "Bu akşam Bolu’dan yükselen sesimiz, Cumhuriyetimize verdiğimiz söz olsun: Emanetinize sahip çıkacağız! Cumhuriyetimizi hep birlikte yarınlara taşıyacağız! Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti!" sözleriyle katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Etkinlik, kortejin dağılışı ve vatandaşların alandaki vedalaşmalarıyla son buldu; kent merkezinde oluşan birlik ve dayanışma havası gece boyunca sürdü.

BOLU’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜ’NDE BİNLERCE KİŞİ...

BOLU’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜ’NDE BİNLERCE KİŞİ BİR ARAYA GELDİ. TÜRK BAYRAKLARI VE ATATÜRK POSTERLERİYLE YÜRÜYEN VATANDAŞLAR, MARŞLAR VE SLOGANLAR EŞLİĞİNDE CUMHURİYET COŞKUSUNU YAŞADI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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