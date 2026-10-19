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Akran tartışmasına aile karıştı: üç kardeş bir çocuğu darp etti

Ankara Polatlı'da iki yaşıt çocuk arasındaki tartışmaya, birinin ağabeyi ve ablası müdahil oldu; üç kardeşin diğer çocuğu darp ettiği anlar kaydedildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:52

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Akran tartışmasına aile karıştı: üç kardeş bir çocuğu darp etti

Polatlı'da akran tartışmasına aile müdahalesi

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesi Şehitlik Mahallesi Elçibey Caddesi önünde bir apartmanın önünde gerçekleşti. İddialara göre yaşıt iki çocuk arasında çıkan tartışmanın ardından, tartışmayı aktaran çocuğun ağabeyi ve ablası devreye girdi.

Üç kardeş, etrafını sardıkları diğer çocuğu darp etti; görüntülere göre abla hem tokat attı hem de kardeşine dövdürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

görüntülerde neler var:

Görüntülerde üç kardeşin mağdur çocuğu çevrelediği, tehditler savurduğu ve fiziksel müdahalede bulunduğu görülüyor. Videoda ağabeyin küçük kardeşine "Döv bir daha yapmasın" dediği anlar da yer aldı.

iddialar ve soru işaretleri:

İddialara göre tartışmanın nedeni açıklanmadı; taraflardan birinin aile bireylerini sürece dahil etmesi, durumu barışla çözmek yerine şiddete taşıdı. Olayla ilgili resmi bir açıklama veya soruşturma bilgisi haberde yer almıyor.

ANKARA’DA YAŞIT İKİ ÇOCUĞUN TARTIŞMASINA ÇOCUKLARDAN BİRİNİN ABLASI VE AĞABEYİ DE DAHİL OLDU....

ANKARA’DA YAŞIT İKİ ÇOCUĞUN TARTIŞMASINA ÇOCUKLARDAN BİRİNİN ABLASI VE AĞABEYİ DE DAHİL OLDU. ETRAFINI SARDIKLARI ÇOCUĞU DARP EDEN ÜÇ KARDEŞİN O ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINCA KAYDEDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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