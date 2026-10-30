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Fidan G20 marjında Rubio ile diplomasi gündemini konuştu

G20 toplantısı kapsamında Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü; Türkiye-ABD ilişkileri, Gazze, İran ve Ukrayna gündeme geldi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 23:59

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Fidan G20 marjında Rubio ile diplomasi gündemini konuştu

görüşme ve kapsamı:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ABD'de temaslarını sürdürdü. Toplantı çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

görüşmede öne çıkan başlıklar:

Görüşmede öncelikli olarak Türkiye-ABD ilişkileri ve iki ülke arasındaki çeşitli ikili konular ele alındı. Taraflar, karşılıklı diyalog ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Toplantıda ayrıca ABD ile İran arasındaki müzakere süreci, Gazze Şeridi'ndeki durum ve Rusya-Ukrayna savaşı ile diğer bölgesel meseleler değerlendirildi.

beklentiler ve mesajlar:

Görüşme, zorlu bölgesel konularda istişare kanallarının açık tutulması ve politika uyumunun artırılması yönündeki ortak iradeyi ortaya koydu. Resmi açıklamalarda değerlendirme ve koordinasyonun ön planda olduğu ifade edildi.

Her iki bakanın görüş alışverişi, ilerleyen süreçte atılacak adımlarda diplomatik temasların belirleyici olacağı mesajını taşıdı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ABD...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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