Buruk: erken goller maçı rahatlatırken, hedeflerimizi büyütüyoruz

maç değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'u 4-0 yendi. Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın başında ve ikinci yarının hemen başında bulunan gollerin maçın seyrini belirlediğini, bunun takımın işini oldukça kolaylaştırdığını ifade etti.

Buruk, ilk yarıda Konyaspor'un da pozisyonlar bulduğunu ancak ikinci yarıda oyunun ağırlığını koruyarak skoru büyüttüklerini söyledi. Yapılan oyuncu değişiklikleriyle uzun süre forma giyen bazı isimlere dinlenme imkânı tanıdıklarını, az süre almış oyunculara da süre vererek kadro derinliğini test etme fırsatı bulduklarını belirtti. Kazandığımız için mutluyuz, dedi.

şampiyonlar ligi hedefi:

Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerin önemine vurgu yaptı. Son Lille maçında ortaya koydukları performansı hatırlatarak, Stuttgart karşılaşmasının grubun geri kalan bölümünde kendileri için belirleyici olacağını söyledi. Buruk, ilk iki maçtaki mağlubiyetlere rağmen aradaki beş müsabakanın takımın konumunu tayin edeceğini, Stuttgart maçını kazanırlarsa bir sonraki tura geçme yolunda önemli bir adım atacaklarını ifade etti.

Takımın ve taraftarın büyük hedefleri olduğuna dikkat çeken Buruk, bu hedeflerin sadece maddi güçle değil, bir ekip kimyasıyla sağlanabileceğini ekledi.

takım ruhu ve taraftar desteği:

Buruk, Galatasaray içinde herkesin payı olduğunu vurguladı; teknik ekip, yönetim, başkan, futbolcular ve taraftarların birlikteliğinin kulübü güçlü kıldığını söyledi. Beşinci şampiyonluk hedefinden söz eden teknik adam, bu başarıyı yalnızca parayla sağlayamayacaklarını, takım içi dayanışmanın ve taraftarın desteğinin belirleyici olduğunu belirtti.

Sonuç olarak Buruk, hem bugünkü galibiyetten hem de oyunculara verdiği sürelerden memnun olduğunu ifade ederek Konyaspor'a başarılar diledi ve gelecek maçlara odaklandıklarını söyledi.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK, "ERKEN BULDUĞUMUZ GOLLER VE İKİNCİ YARININ BAŞINDA ATTIĞIMIZ GOL MAÇI ÇOK FAZLA DEĞİŞTİRDİ, ÇOK DAHA RAHAT BİR MAÇ OLMASINI SAĞLADI. KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ" DEDİ.