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Akran zorbalığına karşı Ladik modeli için ilk adım atıldı

Proje kapsamında Ladik'te 50 eğitimciye dört günlük eğitim veriliyor; hedef, Ladik Model Okul İklimi Protokolü ile sürdürülebilir önleme modeli oluşturmak.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Akran zorbalığına karşı Ladik modeli için ilk adım atıldı

Eğitim programı ve katılımcılar:

Samsun'un Ladik ilçesinde, Ladik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle yürütülen "Ladik Model Okul İklimi Protokolü: Akran Zorbalığı Önleme ve Müdahale Kapasitesini Geliştirme Projesi" kapsamında dört günlük eğitim programı başladı. Açılışta Ladik İlçe Millî Eğitim Müdürü Erdal Aksoy ile ilçe millî eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve rehber öğretmenlerin yanı sıra okul öncesinden liseye ve özel eğitim kurumlarına dek farklı kademelerden seçilen toplam 50 eğitimci yer aldı.

Eğitim içeriği ve uygulanan modeller:

Eğitimler boyunca zorbalığın kavramsal çerçevesi, siber zorbalık ve yasal boyutlar, zorbalıkla baş etme stratejileri ve müdahale teknikleri ele alınıyor. Programda vaka analizi ve rol oynama yöntemleri kullanılarak katılımcıların uygulamalı becerileri güçlendirilecek. Ayrıca uluslararası ve ulusal uygulamalar arasında Olweus, KiVa ve MEB modelinin yaklaşım ve uygulama örnekleri değerlendiriliyor. Eğitimler, Doç. Dr. Gülay Oğuz, Dr. Abdullah Manap ve psikologlar Erdoğan Buhurci ile Ezgi Özdemir tarafından yürütülüyor.

Protokol çalıştayı ve hedeflenen çıktı:

Programın kritik aşamalarından biri, Ladik Model Okul İklimi Protokolü'nün bileşenlerinin katılımcılarla birlikte çalıştay yöntemiyle belirlenmesi olarak planlandı. Eğitimleri tamamlayan 50 katılımcının Model Eğitmen düzeyine ulaşması ve öğrendiklerini ilçedeki diğer eğitimcilere aktarabilmesi amaçlanıyor. Proje dokümanında, protokolün zorbalıkla mücadele adımlarını, müdahale basamaklarını ve raporlama standardını içeren resmi bir taslak olarak hazırlanması öngörülüyor.

Çalışmanın nihai hedefi, Ladik'te geliştirilecek modelin "Akran Zorbalığıyla Mücadele Modeli" olarak Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Millî Eğitim Bakanlığına sunulması ve farklı eğitim kurumlarında uygulanabilecek, sürdürülebilir bir modele dönüştürülmesidir.

SAMSUN’UN LADİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN VE ORTA KARADENİZ KALKINMA...

SAMSUN’UN LADİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN VE ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) TARAFINDAN DESTEKLENMEYE HAK KAZANAN "LADİK MODEL OKUL İKLİMİ PROTOKOLÜ: AKRAN ZORBALIĞI ÖNLEME VE MÜDAHALE KAPASİTESİNİ GELİŞTİRME PROJESİ" KAPSAMINDA 4 GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI BAŞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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