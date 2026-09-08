Sinop'ta evlilik kredisi alan çiftlere uyum ve iletişim eğitimi

Sinop'ta uygulama:

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bakanlık tarafından sunulan Evlilik Kredisi hizmetinden yararlanan çiftlere yönelik bir dizi eğitim programı düzenledi. Eğitimler, kurumun Aile ve Nüfus 10 Yılı çalışmaları kapsamında planlandı ve genç çiftlerin evlilik öncesi süreçlere hazırlanmalarını amaçladı.

Program, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim ve Danışmanlık Birimi görevlilerinden Psikolojik Danışman Armağan Ayazgün tarafından yürütüldü. Katılımcılara verilen rehberlik, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya dönük öneriler de içerdi.

eğitimin odağı ve işlenen başlıklar:

Sinop Valiliği İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) salonunda gerçekleştirilen oturumlarda; eş seçimi, evliliğin hukuksal, toplumsal ve kültürel boyutları ile eşlerin karşılıklı yükümlülükleri gibi temel konular ele alındı. Oturumlar, Aile Eğitim Programı (AEP) modülü çerçevesinde şekillendirildi.

Program kapsamında ayrıca aile içi sağlıklı iletişim, problem çözme becerileri ve ebeveynlik rol ve sorumlulukları gibi kritik başlıklara yer verildi. Katılımcılara pratik yaklaşımlar ve günlük hayatta uygulanabilecek iletişim teknikleri aktarıldı.

katılımcı etkileşimi ve programın sonu:

Eğitim boyunca çiftlerin soruları yanıtlandı ve tartışma imkânı sağlandı; böylece katılımcıların kendi beklenti ve kaygılarına yönelik yönlendirmeler yapıldı. Oturumların sonunda, verilen bilgilerin evlilik öncesi sürecin sağlıklı yönetilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı ve program sona erdi.

SİNOP AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ, BAKANLIĞIN SUNDUĞU EVLİLİK KREDİSİ HİZMETİNDEN FAYDALANAN ÇİFTLERE YÖNELİK "EVLİLİK ÖNCESİ SÜREÇLER EĞİTİMİ" DÜZENLEDİ.