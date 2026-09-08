Konya’dan Suriye’ye çeyiz köprüsü: ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlere 3 tır yardım

Konya’dan yola çıkan yardım araçları:

Konya’da Mehir Vakfı tarafından Suriye’de yaşayan ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlere ulaştırılmak üzere hazırlanan ayni yardım malzemeleri dualarla uğurlandı. Mehir Vakfı Genel Merkezi önünde düzenlenen programda, yardım malzemeleri taşıyan 3 tır Konya’dan yola çıkarıldı.

yardımın kapsamı ve değeri:

Uğurlama töreninde açıklama yapan Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir, gönderilen yardımların kapsamını ve geçmiş çalışmaları hatırlattı. Açıklamaya göre araçlarda, toplam 11 bin 792 parçadan oluşan ve 61 kaleme ayrılan ayni yardım bulunuyor. Yardımların toplam piyasa değeri ise 45 milyon Türk Lirası olarak bildirildi.

Özdemir programda vakfın 1996 yılından bu yana maddi imkansızlık yaşayan nişanlı çiftlere çeyiz desteği sağladığını, Türkiye genelinde bugüne kadar 65 ile ve yurt dışında 28 ülkeye ulaştıklarını belirterek bu geleneğin sürdüğünü vurguladı.

sözler ve uğurlama töreni:

Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can törende yaptığı konuşmada bu tırların yalnızca eşya taşımadığını, beraberinde kardeşlik, umut ve dayanışma götürdüğünü ifade etti ve ulaştıkları bölgelere yapılan katkıların önemine dikkat çekti. Program, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Ögenin yaptığı duayla son buldu.

Uğurlanan yardımların, Suriye’deki ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlerin ev kurma süreçlerinde doğrudan kullanılmak üzere dağıtılması planlanıyor. Mehir Vakfı yetkilileri törenin ardından lojistik ve dağıtım sürecinin takip edileceğini belirtti.

KONYA’DA MEHİR VAKFI TARAFINDAN SURİYE'DE YAŞAYAN İHTİYAÇ SAHİBİ NİŞANLI ÇİFTLERE ULAŞTIRILMAK ÜZERE 3 TIR DOLUSU AYNİ YARDIM MALZEMESİ DUALARLA UĞURLANDI.