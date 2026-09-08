Sapanca'da peyzaj sektörü PSB Anatolia ile buluşuyor

fuara genel bakış:

PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 9 Eylül Çarşamba günü Sapanca Kırkpınar Sahili'nde 9. kez kapılarını açıyor. Organizasyon, 60 bin metrekarelik açık alanda gerçekleştirilecek ve sektörün üretici, tedarikçi ve profesyonel temsilcilerini bir araya getirecek.

katılımcılar ve program:

Bu yıl fuarda 150 firma stant açacak ve organizasyonun ziyaretçi hedefi 25 binden fazla kişi olarak belirlendi. Program kapsamında dört farklı oturumda toplam 20 panelist yer alacak. Ayrıca, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası iş birliğiyle düzenlenen PMO Genç Tasarım ve Uygulama Yarışması'na 15 farklı üniversiteden 90 öğrenci katılacak.

şehir ve sektör için önemi:

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar fuarın kentin tanıtımı ve sektör açısından taşıdığı değere dikkat çekti: "Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, Sakarya’mızın ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına önemli katkılar sağlayan, sektörün gelişimine yön veren önemli bir organizasyon. Şehrimizin sahip olduğu potansiyeli ortaya koyan bu fuarın, sektör temsilcilerini bir araya getirerek yeni iş birliklerine ve yeni fırsatlara kapı aralayacağına inanıyoruz. Sakarya’mızı böylesine değerli bir organizasyonla buluşturmanın gururunu yaşıyor, 9 Eylül Çarşamba günü 11.00’da başlayacak fuara tüm Sakarya’yı bekliyoruz".

Fuar, hem bölgesel tanıtım hem de sektör aktörleri arasında yeni iş ilişkileri kurulması açısından öne çıkıyor; katılımcılar ürün sergileme, ağ kurma ve mesleki bilgi paylaşımı imkanlarından yararlanacak.

PSB ANATOLİA ULUSLARARASI PEYZAJ, SÜS BİTKİLERİ, BAHÇE SANATLARI VE EKİPMANLARI FUARI, 9 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ SAPANCA KIRKPINAR SAHİLİ’NDE 9. KEZ KAPILARINI AÇMAYA HAZIRLANIYOR.