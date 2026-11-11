Aksa Enerji Gabon'daki kapasiteyi 225 MW'a çıkarıyor

Anlaşmanın kapsamı:

Aksa Enerji ile Gabon Cumhuriyeti Elektrik Kurumu (SEEG) arasında imzalanan ek protokol, Libreville projesinde önemli bir genişlemeyi öngörüyor. Şirket, Libreville'deki kurulu gücü 100 MW'tan 180 MW'a çıkarıyor ve mevcut kontrat süresini 10 yıldan 15 yıla uzatıyor. Bu değişiklikle Aksa Enerji'nin Gabon'daki planlanan toplam kurulu gücü 145 MW'tan 225 MW'a yükseliyor.

Zamanlama ve işletmeye alma hedefleri:

Taraflar arasında 1 Ağustos 2025 tarihinde imzalanan ilk anlaşma; Libreville ile Port Gentil'de yerel doğal gaz kaynaklarını kullanacak santrallerin kurulması ve işletilmesini kapsıyordu. Söz konusu 145 MW'lık ilk portföyün 2026 yılı sonuna kadar devreye alınması planlanırken, ek protokolle gelen 80 MW'lık ilave kapasitenin 2028 yılı sonuna kadar tamamlanarak ticari işletmeye geçirilmesi hedefleniyor.

Ek protokolle Libreville yatırımının 100 MW'tan 180 MW'a yükseltilmesi, projelerin süresinin uzatılması ve ek kapasitenin devre alınmasıyla Gabon'un enerji arz güvenliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Sözleşme uzatımı, yatırımın geri dönüş sürecini ve operasyonel sürdürülebilirliği destekleyecek şekilde yapılandırıldı.

Şirketin değerlendirmesi ve stratejik boyut:

Aksa Enerji CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Naci Ağbal imzalanan ek protokole ilişkin şu değerlendirmede bulundu: Gabon’da 145 MW’lık mevcut projelerimize eklediğimiz 80 MW’lık yeni kapasiteyle toplam proje kapasitemizi 225 MW’a taşıyor ve kontrat süresini de 15 yıla yükseltiyoruz. SEEG ile iş birliğimizin kapsamını genişleten bu anlaşma, Afrika’daki uzun vadeli büyüme stratejimizin önemli bir adımını oluşturuyor. Yerel doğal gaz kaynaklarının çok daha verimli kullanılmasını sağlayacak yatırımlarımızla Gabon’un enerji arz güvenliğini desteklerken, bölgedeki varlığımızı da güçlendiriyoruz. Uluslararası pazarlarda uzun vadeli iş birliklerine dayanan yatırım modelimizle kararlılıkla büyümeye devam edeceğiz.

Bu adım, Aksa Enerji'nin Afrika pazarında derinleşen pozisyonunun ve yerel enerji kaynaklarını değerlendirme stratejisinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Hem Libreville hem de Port Gentil projelerinin devreye alınması, bölgesel enerji altyapısında kapasite artışı ve işletme deneyiminin güçlenmesini beraberinde getirecek.

AKSA ENERJİ CEO’SU VE İCRA KURULU BAŞKANI NACİ AĞBAL