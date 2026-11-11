Zes, Aydın'da kendi enerjisini üreterek şarj altyapısını güçlendiriyor

zes, Aydın'da 6 MW'lık güneş enerjisi santralini devreye aldı

Electrip Global'in Türkiye'deki elektrikli araç şarj markası Zes, Aydın'da kurduğu 6 MW gücündeki güneş enerjisi santralini devreye aldı. Marka, şarj altyapısındaki büyümeyi yenilenebilir enerji üretimiyle birlikte ele alarak kendi enerji tedarik kapasitesini oluşturmaya başladı.

yatırımın kapsamı ve hedefleri:

Türkiye ve Avrupa'da elektrikli araç şarj altyapısı geliştiren ve işleten Electrip Global, Zes markasıyla yürüttüğü faaliyetleri sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla destekliyor. Aydın projesi, şirketin yenilenebilir enerji üretimine yönelik ilk adımını temsil ediyor ve şarj ağının daha çevreci bir enerji altyapısıyla beslenmesini hedefliyor.

gelecek adımlar ve yönetim açıklaması:

Şirket, Aydın'daki GES'in ardından yeni güneş enerjisi yatırımlarıyla üretim kapasitesini artırmayı planlıyor. Electrip Global CEO'su İnanç Salman konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Electrip Global olarak elektrikli mobilitenin gelişimini, şarj altyapısı ve bu altyapıyı destekleyen enerji çözümleriyle birlikte ele alıyoruz. Türkiye’de Zes markamızla büyüttüğümüz şarj ağımızı, yenilenebilir enerji üretim yatırımlarıyla destekliyoruz. Aydın’da devreye aldığımız 6 MW’lık güneş enerjisi santrali, kendi yenilenebilir enerji üretim kapasitemizi oluşturma yolunda attığımız ilk adım. Önümüzdeki dönemde de güneş enerjisi yatırımlarımıza devam ederek elektrikli mobilitenin daha sürdürülebilir bir enerji altyapısıyla gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Açıklamada yatırımın teknik veya finansal detaylarına yer verilmedi; ancak şirketin stratejik rotası, şarj hizmetlerinin operasyonel sürdürülebilirliğini güçlendirmek ve elektrikli mobilitenin enerji kaynaklarını çeşitlendirmek yönünde ilerliyor.

ZES AYDIN'DA 6 MW GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNİ DEVREYE ALDI