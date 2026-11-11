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Kış hazırlığı: Kahramanmaraş'ta kadınların yufka ekmeği mesaisi

Kahramanmaraş'ta eksi 3 ila eksi 5 derece arasındaki soğuklarda mahalle kadınları imeceyle yufka pişirip kurutuyor; kışlık ekmek stoklarını tamamlıyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kış hazırlığı: Kahramanmaraş'ta kadınların yufka ekmeği mesaisi

Kış hazırlıkları hızlandı:

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklıklarının gece ve sabah saatlerinde eksi 3 ila eksi 5 dereceye kadar düşmesiyle birlikte ev hanımları kışlık yufka ekmek pişirme işine başladı. Kar yağışları ve daha sert soğuklar gelmeden önce mahallelerde ve bahçelerde yoğun bir mesai var.

İmece usulü yoğun tempoda:

Mahalle kadınları imece şeklinde bir araya gelerek sacların başına geçiyor, sabahın erken saatlerinden itibaren yufka açıp pişiriyor. Dondurucu soğuğa rağmen dayanışma içinde sürdürülen bu çalışma, hem toplumsal bağları güçlendiriyor hem de kışlık gıda hazırlığını hızlandırıyor.

Kurutma ve stoklama yöntemi:

Pişirilen yufkalar uzun süreli tüketim için kurutularak saklanıyor. Kadınlar pişirdikleri yufka ekmeğileri yığarak veya sererek kurumaya bırakıyor; böylece kış boyunca taze ekmek ihtiyacı karşılanıyor ve günlük mutfak işleri kolaylaşıyor.

Mahalle aralarında kurulan saclar, erken saatlerde başlayan pişirme faaliyetleri ve kadınların organize çalışması, Kahramanmaraş'ta kış hazırlıklarının geleneksel yöntemlerle sürdürüldüğünü gösteriyor. Soğuklarda hızlanan bu mesai, hem ailelerin hem de mahallenin kışa hazır olmasını sağlıyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA TERMOMETRELERİN SIFIRIN ALTINDA 3 İLE 5 DERECELERİ GÖSTERMESİ VE YAĞIŞLARIN...

KAHRAMANMARAŞ’TA TERMOMETRELERİN SIFIRIN ALTINDA 3 İLE 5 DERECELERİ GÖSTERMESİ VE YAĞIŞLARIN YAKLAŞMASIYLA BİRLİKTE EV KADINLARINI KIŞLIK YUFKA EKMEK PİŞİRME TELAŞI SARDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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