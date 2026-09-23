Akşam sağanağı Keçiören'de yol çöktü, onlarca araç çukura sıkıştı

Keçiören'de yol çökmesi gece trafiğini aksattı

Ankara'nın Keçiören ilçesi Gülgün Sokakta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında yol çöktü. Olay yerinde oluşan çukur nedeniyle sokak boyunca bulunan araçlar bölgeden ayrılamadı.

mahsur kalan araçlar ve müdahale:

Çökmenin ardından onlarca araç çukurun içinde kaldı. Çevredeki vatandaşlar, olay yerine gelen belediye ekiplerine tepki gösterirken, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri mahsur kalan araçların güvenli şekilde çıkarılması için çalışma başlattı. Kurtarma çalışmaları akşam boyunca sürdü.

altyapı ve olası nedenler:

Yetkili açıklaması olmamakla birlikte, sağanak yağışların yüzeysel suları toprak ve altyapı üzerinde aşırı yük oluşturduğunda benzer çökmelere yol açabildiği biliniyor. Olayın yaşandığı noktada kısa sürede meydana gelen çökme, bölge trafiğini aksattı ve mahalle sakinlerinde tedirginlik yarattı.

Çalışmaların ilerlemesine bağlı olarak, kurtarılan araçların sayısı artarken bölgedeki ulaşımda kontrollü düzenlemeler yapıldığı bildirildi. Olayla ilgili detaylı tespit ve onarım çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Ankara'da yol çöktü, onlarca araç mahsur kaldı