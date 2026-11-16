Dolar 50,3859 +0,08%
Euro 55,4968 +0,00%
Bist 11.841,81 -0,01%
Altın Gram 6.253,30 -0,67%
EUR/USD 1,1011 -0,15%
Brent Petrol 93,48 -2,46%
--°

Silopi'de zeytin hasadı üretim yerinde değerlendirildi

Silopi'nin Özgen köyünde düzenlenen hasat programında tarım yetkilileri ve üretici temsilcileri zeytin hasadını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 19:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Silopi'de zeytin hasadı üretim yerinde değerlendirildi

hasat programı sahada izlendi:

Şırnak’ın Silopi ilçesinde tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Özgen köyünde bir hasat programı düzenlendi. Program, bölgedeki zeytin üretiminin yerinde gözlemlenmesi ve üreticilerle doğrudan iletişim kurulması amacıyla gerçekleştirildi.

katılımcılar ve ziyaret:

Programa Silopi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Demircan, Silopi Ziraat Odası Başkanı Mesut Haşimoğlu ile Silopi Yerfıstığı Üreticileri Birliği Başkanı Emin Soysal katıldı. Heyet, üretimin tüm aşamalarını sahada takip etmek ve üreticilerin ihtiyaçları üzerine görüş alışverişinde bulunmak için bölgeye gitti.

saha çalışması ve değerlendirme:

Heyet üyeleri, üretici Serdar Soysal'a ait zeytin bahçesinde gerçekleştirilen toplama çalışmalarına katıldı ve hasat sürecini yerinde inceledi. Ziyaret sırasında üreticilerle yapılan sohbetlerde tarımsal üretimin desteklenmesi, verim artırıcı uygulamalar ve bölge tarımının geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Program kapsamında yetkililer, üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu ve ekim-dikim, bakım ile hasat aşamalarında sahadaki uygulamaların önemine vurgu yaptı. Ayrıca heyet, ev sahipliği ve misafirperverliği nedeniyle üretici Serdar Soysal’a teşekkür etti.

Toplantı ve saha ziyaretinin ardından heyet, Silopi’deki tüm üreticilere bol ve bereketli kazançlar dileyerek bölgedeki tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilir biçimde desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

ŞIRNAK&#039;IN SİLOPİ İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA HASAT...

ŞIRNAK'IN SİLOPİ İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA HASAT PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırıkkale altyapısında yenileme: Çalılıöz’de su ve kanalizasyon hatları değiştir...
images

Antalya'da COP31 başkanı Murat Kurum örtü kararını yayımladıklarını açıkladı
images

İyilik toprakla buluştu: Erzincan'da fidan seferberliği
images

Coğrafi işaretli Aydın enginarında sezon coşkusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bakırköy belediyesi soruşturmasında 9 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Kış tedbirleri Kırıkkale'de yol güvenliği odağında ele alındı

Tüp yüklü kamyonetin yangını apartman balkonlarına sıçradı

Gebze'de d-100'de çarpışma sonucu minibüs takla attı: 19 yaralı

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

AK Parti il başkanı Gürhan Albayrak Şirintepe sakinleriyle buluştu

Atatürk'ün 88. yıl dönümünde cumhuriyet mirasına vurgu

Pompeiopolis'te bazilika zemini 130 metrekarelik mozaik ve Eros başıyla gün yüzüne çıktı