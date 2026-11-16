Silopi'de zeytin hasadı üretim yerinde değerlendirildi

hasat programı sahada izlendi:

Şırnak’ın Silopi ilçesinde tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Özgen köyünde bir hasat programı düzenlendi. Program, bölgedeki zeytin üretiminin yerinde gözlemlenmesi ve üreticilerle doğrudan iletişim kurulması amacıyla gerçekleştirildi.

katılımcılar ve ziyaret:

Programa Silopi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Demircan, Silopi Ziraat Odası Başkanı Mesut Haşimoğlu ile Silopi Yerfıstığı Üreticileri Birliği Başkanı Emin Soysal katıldı. Heyet, üretimin tüm aşamalarını sahada takip etmek ve üreticilerin ihtiyaçları üzerine görüş alışverişinde bulunmak için bölgeye gitti.

saha çalışması ve değerlendirme:

Heyet üyeleri, üretici Serdar Soysal'a ait zeytin bahçesinde gerçekleştirilen toplama çalışmalarına katıldı ve hasat sürecini yerinde inceledi. Ziyaret sırasında üreticilerle yapılan sohbetlerde tarımsal üretimin desteklenmesi, verim artırıcı uygulamalar ve bölge tarımının geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Program kapsamında yetkililer, üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu ve ekim-dikim, bakım ile hasat aşamalarında sahadaki uygulamaların önemine vurgu yaptı. Ayrıca heyet, ev sahipliği ve misafirperverliği nedeniyle üretici Serdar Soysal’a teşekkür etti.

Toplantı ve saha ziyaretinin ardından heyet, Silopi’deki tüm üreticilere bol ve bereketli kazançlar dileyerek bölgedeki tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilir biçimde desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

ŞIRNAK'IN SİLOPİ İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA HASAT PROGRAMI DÜZENLENDİ.