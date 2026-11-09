Akşamları yükselen duman hayatı zorlaştırdı: Adana'da mahalle isyanı

olay yeri ve iddialar:

Adana'nın Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayanlar, çöp arıtma tesisinin arkasındaki boş arazide biriken atık ve hurda yığınlarının kimliği belirsiz kişilerce yakıldığını iddia ediyor. Mahalle sakinleri, yakımın neredeyse her akşam tekrarlandığını ve ortaya çıkan yoğun duman ile tozun çevreye yayıldığını belirtiyor.

Vatandaşlar uzun süredir devam eden uygulamanın günlük yaşamı olumsuz etkilediğini, pencerelerin açılamadığını, çamaşırların serilemediğini ve akşamları balkonlara çıkılamadığını söylüyor. Ayrıca bazı mahalle sakinleri belediyeye ait araçların da bu alanda yakım yaptığını öne sürüyor.

mahalle sakinlerinin tepkisi ve sağlık kaygıları:

İHA muhabirine konuşan Ayşe Delitaş, uygulamanın sürekli tekrarlandığını vurgulayıp şu ifadeleri kullandı: "Mahallede kimse ne pencere açabiliyor ne çamaşır serebiliyor. Şikayet ediyoruz polisler geliyor ancak sonrasında yeniden yapılıyor. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Yoğun duman geliyor, ben astım hastasıyım. Her yere başvurduk. Belediyenin kendi arabaları da bunu yapıyor. Sarıçam Belediyesi her zaman böyleydi. Kendileri döküp yakıyor, biz de burada duramıyoruz. Yetkilileri çağırmaktan yorulduk. Buraya bakan yok. Oy zamanı geliyorlar sadece. Ailemizle akşamları balkona çıkıp bir kahve içemiyoruz."

Delitaş'ın sözleri, alandaki dumanın solunum yolu rahatsızlıklarını tetiklediğine dair endişeleri özetliyor. Mahallede astım ve toza karşı hassasiyeti olan yurttaşlar yaşam kalitelerinin düştüğünü bildiriyor.

belediyeye çağrı ve talepler:

İsmail Demir de benzer yakınmalarda bulunarak, "Sarıçam Belediyesi çöpleri buraya döküyor ve yakıyor. Biz burada akşamları cam pencere açamıyoruz. Mahalleli olarak başvuruları yaptık ama sonuç yok. Belediyeye defalarca başvurduk ama sonuç alamıyoruz. Akşamları balkona çıkamıyoruz. Gece saatlerine kadar mahalleyi duman basıyor. Çay kahve içemiyoruz. Yetkililerden bir an evvel çözüm bulmalarını istiyoruz. Bunu yapanlar tespit edilsin. Büyük çöplük yetmiyormuş gibi Sarıçam Belediyesi bu çöplüğü çıkardı" dedi.

Cennet Alpagut ise alandaki koku ve pislikten şikayet ederek, "Belediyeye başvurduk ancak gelen giden yok. Oy toplayacakları zaman çok güzel çalışıyorlar. Şimdi de çalışmalarını istiyoruz. Biz icraat istiyoruz. Pis kokular yayılıyor buraya. Güzel havada dışarıda oturamıyoruz. Benim toza alerjim var ama burası kokudan ve pislikten geçilmiyor" ifadelerini kullandı.

Mahalleli, iddiaların devam etmesi halinde yetkililerin kalıcı bir çözüm üretmesini ve yakımların sorumlularının tespit edilmesini istiyor. Vatandaşlar ayrıca, bölgedeki yakımların çevre ve insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek Sarıçam Belediyesi'nden somut adımlar beklediklerini vurguluyor.

ADANA’DA ÇÖP ARITMA TESİSİNİN ARKASINDAKİ BOŞ ARAZİDE BİRİKTİRİLEN ÇÖPLER İLE HURDA VE METALLERİN KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLERCE YAKILDIĞI ÖNE SÜRÜLÜRKEN, ORTAYA ÇIKAN YOĞUN DUMAN VE TOZDAN ETKİLENDİKLERİNİ DİLE GETİREN BÖLGE SAKİNLERİ BELEDİYEYE İSYAN ETTİ.