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Pekmez Pazarı Caddesi'nin tarihi yüzü restore ediliyor

Kütahya Valiliği finansmanıyla Pekmez Pazarı Caddesi'nde çatı, yalıtım, cephe, pencere ve tabela yenilemeleri esnaf katkısı olmadan devam ediyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Pekmez Pazarı Caddesi'nin tarihi yüzü restore ediliyor

Pekmez Pazarı Caddesi'nde restorasyon çalışmaları

Kütahya'nın tarihi ve ticari merkezlerinden olan Pekmez Pazarı Caddesinde başlatılan sokak sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışmaları sürüyor. Proje, cadde üzerindeki yapıların tarihi dokusuna uygun biçimde yenilenmesini amaçlıyor ve uygulamalar Kütahya Valiliği tarafından finanse ediliyor.

Projenin kapsamı:

İş kapsamında; çatı imalatları, su ve ısı yalıtımları, cephe sıva işlemleri, üst kat pencere yenilemeleri, mevcut tabelaların sökülüp yenilenmesi ve dükkân cephelerinin düzenlenmesi gibi uygulamalar yer alıyor. Amaç, hem binaların teknik açıdan güçlendirilmesi hem de caddenin estetik ve kültürel kimliğinin korunmasıdır.

Saha çalışmaları ve esnaf ilişkileri:

Kütahya Valisi Musa Işın, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı. İnceleme sırasında cadde esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Işın, esnafın taleplerini dinledi. Projenin uygulanması esnafın cebine bir yük getirmiyor; çalışmalar, esnaftan herhangi bir bedel alınmadan yürütülüyor.

Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte caddenin tarihi ve kültürel değerinin artırılarak Kütahya kent kimliğine uygun bir görünüme kavuşturulmasının hedeflendiğini belirtiyor. Yenilemelerin tamamlanmasının ticari hayatı canlandırması ve sokak dokusunun korunması açısından önem taşıdığı vurgulanıyor.

KÜTAHYA’DA CEPHE YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

KÜTAHYA’DA CEPHE YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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