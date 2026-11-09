Kaleiçi'nde sanat eserleriyle Akdeniz'e sürdürülebilirlik mesajı

Kaleiçi'nin sokakları çevre ve sanat söylemine açılıyor

Muratpaşa Belediyesi, COP31 kapsamındaki COP TOWN programı çerçevesinde, 11-20 Kasım 2026 tarihlerinde Kaleiçi'ni bir sanat alanına dönüştürüyor. Etkinlikler, Akdeniz Değişirse, İnsan Değişir yaklaşımıyla iklim krizi, tüketim alışkanlıkları, atık dönüşümü, deniz kirliliği ve kültürel mirası sanatın farklı disiplinleri aracılığıyla gündeme taşıyacak.

Sergiler ve temalar:

Dr. Öğr. Üyesi Enver Güner küratörlüğünde hazırlanan Akdeniz Değişirse sergisi, 11 sanatçı katılımıyla iklim krizinin kentler ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini sanat diliyle yorumlayacak. Karatay Medresesi'nde Bergüm Berber'in küratörlüğündeki Dönüşen Umut sergisi ise terk edilmiş nesnelere yeni anlamlar kazandıran 11 sanatçı eserlerini sunacak; bu sergi Uluslararası Kültür Sanat Göç ve Uyum Derneği koordinasyonunda geri dönüşümün önemini vurgulayacak.

Varuna Gezgin'de yer alan Sevda Kesim küratörlüğündeki Zamanın Kıyısındaki Ütopya sergisi, deniz kabukları üzerinden insan-doğa ilişkisinin izini sürecek. Bağımsız Sanat Hareketi'nin Antalya’nın Havaları, Havasından Geçilmez Tavaları projesinde kullanım ömrünü tamamlamış mutfak tavaları sanatsal yüzeylere dönüştürülürken, Semra Erkal'ın Apati Üçlüsü plastik atıklardan üretilen heykellerle çevre kirliliğine karşı duyarsızlığı eleştirecek. Hüseyin Köse ve Nazan Uzungül Köse'nin Doğaya Bakış çalışması ise ahşap, metal ve taş gibi atıl malzemeleri yeniden yorumlayacak.

Kültürel miras ve yerel malzeme odaklı işler:

Etkinlikler sadece çağdaş çevre tartışmalarıyla sınırlı kalmıyor; kültürel miras ve sürdürülebilirlik arasındaki bağ da sahneye taşınıyor. Arif Durukan'ın Likya, Işık Ülkesinin Zamansız Yüzleri sergisi, yalnızca Antalya'nın yerel Limra taşı kullanılarak hazırlanacak ve karbon ayak izini azaltma hedefini ön plana çıkaracak.

Suna İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi'nde yer alacak Özgül Kahraman'ın Sessiz Temas sergisi, insan etkisini parmak izi metaforuyla anlatırken; Üç Kapılar'daki Serkan Türk'ün Nesneler, Özneler video art çalışması atık kavramını sorgulatacak. Sevda Kesim küratörlüğündeki Bağımsız Sanat Hareketi'nin Terra, Toprağın Hafızası sergisi ise çamur, kil ve kök boyalarla toprakla kurulan sanatsal bağı öne çıkaracak.

Kişisel sergiler de programda yer alıyor: Eda Şarman'ın Yar adlı kişisel sergisi 14-28 Kasım tarihlerinde Are Projects'te ziyaret edilebilecek. Öğr. Gör. Mine Aydoğan'ın St. Nicholas: 1997'den 2026'ya sergisi ise 29 yıl önce ipek üzerine batik tekniğiyle hazırladığı Demre temalı eserlerini yeniden izleyiciyle buluşturacak.

Programda genç ve çocuk katılımcılara yönelik işler de bulunuyor: Bağımsız Sanat Hareketi'nin minik sanatçılarının hazırladığı Akdeniz’de Olmak sergisi, iyi-kötü karşılaştırması üzerinden iklim krizi ve çevre kirliliğine dikkat çekecek. Tüm sergiler, Kaleiçi'nin tarihi dokusunu ve açık alanlarını kullanarak çevresel farkındalığı sanatsal bir dil aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

COP TOWN etkinlikleri, kent sakinleri ve ziyaretçiler için sanatın toplumsal dönüşüm aracı olarak nasıl işlediğine dair somut örnekler sunuyor; Kaleiçi bu süreci hem mekansal hem de tematik olarak kucaklayacak.

MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN COP31 KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ COP TOWN ETKİNLİKLERİ, 11-20 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA KALEİÇİ’Nİ ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMALI SERGİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPAN BİR SANAT ALANINA DÖNÜŞTÜRECEK