Bursa'da sivil toplum ve iş dünyasından birlik ve iş birliği mesajı

STK temsilcileri BTSO'da buluştu:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, kentte faaliyet gösteren dernek ve konfederasyon temsilcilerini ağırladı. Görüşmelerde, sivil toplum kuruluşlarının kent yaşamına katkıları, kültürel değerlerin korunması ve ekonomik iş birliklerinin güçlendirilmesi ön plana çıktı. Heyetler, BTSO Başkanlığı için başarı dileklerini ileterek ortak çalışma alanlarını değerlendirdi.

ziyaretlerde öne çıkan başlıklar:

Bursa Dernekler Konfederasyonu (BURKON) Genel Başkanı Biret Elik ile Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Eker ve Seyfullah Baylan başkanlığındaki heyet, BURKON'un farklı yörelerden gelen dernekleri bir araya getiren rolünü anlattı ve sivil toplum ile iş dünyası arasındaki iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Kars, Ardahan ve Iğdır kökenli dernekleri temsil eden KAİDEF Başkanı Durmuş Duman ile KAİSİAD Başkanı ve BTSO Meclis Üyesi Yener Bulut de ziyaretlere katıldı; bu görüşmede derneklerin sosyal ve kültürel faaliyetleri ile bölgesel ekonomik bağların geliştirilmesi ele alındı.

Erzurumlu Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ERSİYAD) Başkanı Bülent Öz liderliğindeki heyet, derneğin çalışmaları ve BTSO ile yürütülebilecek ortak projeler hakkında bilgi verdi. BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İskender İskenderoğlu ise Balkan ülkeleriyle sürdürülen ekonomik ilişkiler ve Bursalı firmaların uluslararası pazarlara açılımı konularına değindi.

bursa'nın ortak paydası ve ileriye dönük iş birlikleri:

Keza yerel derneklerden, Bursa Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Memiş Aman ile Bursa Mustafakemalpaşalılar Derneği Başkanı Murat Tunçel ve beraberlerindeki yönetimler, kültürel faaliyetlerin korunması ve birlik-duyarlılık ilkeleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. BTSO yönetiminden Meclis Başkanı Erol Dağlıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Güler, Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Keskin ve Meclis Üyesi Ali Mahken gibi isimler ziyaretlerde hazır bulundu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa'nın ekonomik gücünün köklü kültür ve toplumsal dayanışmayla anlam kazandığını belirtti. Matlı, Bursa'ya emek veren herkesin bu şehrin gücüne güç kattığını ve derneklerin kent yaşamında dostluk ve dayanışma bağlarını güçlendirmede önemli rol üstlendiğini ifade etti. Ayrıca BTSO'nun sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü iletişim içinde olmayı ve ortak projelerle Bursa'nın gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceğini vurguladı.

Toplantılar, kültürel değerlerin yaşatılması, toplumsal dayanışmanın pekiştirilmesi ve Bursa'nın ekonomik gelişimine katkı verecek somut iş birliği imkânlarının araştırılması yönünde uzlaşmayla sonlandı. Katılımcılar, şehrin farklı kesimlerinin bir araya gelmesinin Bursa için bir güç kaynağı olduğunu ifade etti ve ileriye dönük ortak adımlar atma kararlılığını gösterdi.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZER MATLI, KENTİN SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK YAŞAMINA KATKI SUNAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI. BAŞKAN MATLI, BURSA'NIN SAHİP OLDUĞU GÜCÜN BU ŞEHİRDE YAŞAYAN, ÇALIŞAN VE ÜRETEN HERKESİN KATKISIYLA BÜYÜDÜĞÜNÜ BELİRTEREK, "BURSA'YA EMEK VEREN HERKES BU ŞEHRİN GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR." DEDİ.