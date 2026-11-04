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Aksaray'da virajı alamayan tırın dorsesinden tonlarca patates yola saçıldı

Aksaray-Nevşehir kara yolunda virajı alamayan patates yüklü tır devrildi; dorseden yola savrulan tonlarca patates temizlendi, sürücü İ.C. (24) hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:11

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aksaray'da virajı alamayan tırın dorsesinden tonlarca patates yola saçıldı

Kaza ve ilk müdahale:

Gece saatlerinde Aksaray-Nevşehir kara yolu kavşağında meydana gelen kazada, İ.C. (24) idaresindeki 42 BGD 515 plakalı Mercedes marka patates yüklü tır virajı alamayarak kontrolden çıktı ve devrildi.

Tırın dorsesindeki tonlarca patates refüje ve yola saçıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü İ.C.'ye ilk müdahale yapıldı ve yaralı sürücü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Trafik düzenlemesi ve temizlik çalışmaları:

Kaza nedeniyle polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Karayolları ekipleri, yola savrulan patatesleri yol dışına taşıyarak geniş çaplı bir temizlik çalışması yürüttü. Yan yatan tır, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla kaldırıldı ve ekiplerin temizleme çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik normale döndü.

Görüntüler ve saha notları:

Kazanın ardından tırın yan yattığı ve patateslerin yola savrulduğu alan dronla görüntülendi. Olay yerinde görev yapan ekiplerin koordineli müdahalesiyle olumsuz hava koşulları veya ek yaralanma yaşanmadan bölge kısa sürede trafiğe açıldı.

Yetkililer, benzer kazaların önüne geçmek için viraj ve kavşaklarda hız ile yük güvenliğine dikkat edilmesini, sürücülerin gerekli önlemleri almasını hatırlattı.

AKSARAY’DA PATATES YÜKLÜ TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

AKSARAY’DA PATATES YÜKLÜ TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANIRKEN, DORSEDEKİ PATATESLER REFÜJ VE YOLA SAÇILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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