Akseki'ye ilk tartan: Atatürk Stadı'nda koşu parkuru yenileniyor

Akseki'ye ilk tartan:

Antalya'nın Akseki ilçesinde, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihale edilen çalışma kapsamında Akseki Atatürk Stadı'ndaki toprak koşu parkuru tartan piste dönüştürülüyor. Proje, ilçede ilk kez uygulanan tartan pist çalışması olarak kayda geçiyor.

Çalışmanın kapsamı:

Yapım çalışmalarında mevcut toprak zemin temizlenip hazırlanıyor, üzerine standartlara uygun tartan kaplama seriliyor. Ekipler, altyapı düzenlemeleri ve yüzey kaplamasını içeren işleri sürdürüyor ve çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanması hedefleniyor.

Spor altyapısına katkısı:

Bu düzenlemenin ilçedeki spor faaliyetlerine doğrudan katkı sağlaması amaçlanıyor. Tartan pist, atlet ve koşu antrenmanlarında daha güvenli ve ölçülebilir performans imkanı sunarken, Antalya Süper Amatör Lig'de mücadele eden Akseki Spor Kulübü gibi yerel takımların da antrenman kalitesini artırması bekleniyor.

Çalışma, Akseki'de spor altyapısını güçlendirici bir adım olarak değerlendiriliyor; sporcuların daha modern ve elverişli şartlarda hazırlanabilmesi projenin temel hedefi olarak öne çıkıyor.

AKSEKİ ATATÜRK STADI'NDAKİ TOPRAK KOŞU PARKURU, TARTAN PİSTE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR