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beylikova’da gençlerin spor kurslarına katılımı artıyor

Beylikova Gençlik Merkezi üye sayısı 900'ü geçti; voleybol, kick boks, futbol ve cimnastik kurslarına gençlerin ilgisi hızla artıyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

beylikova’da gençlerin spor kurslarına katılımı artıyor

Beylikova'da gençlerin spor faaliyetleri hız kazanıyor

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslar yoğun katılımla sürüyor. İlçe genelinde açılan etkinlikler ve Gençlik Merkezi'ndeki çalışmaların etkisiyle Gençlik Merkezi'nin üye sayısı 900'ü aştı.

Voleybol kursunda yapılan çalışmalar:

İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan voleybol kursunda 54 kursiyer eğitim alıyor. Kız ve erkek öğrenciler ayrı gruplarda, yaş grupları ise 7-12 ve 13-18 olarak ayrılmış durumda. Antrenmanlar her hafta sonu 09.00-17.00 saatleri arasında Beylikova Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor ve çalışmalar kadın antrenörler eşliğinde yürütülüyor.

Diğer branşlar ve program düzeni:

Gençlik Merkezi kapsamında farklı branşlarda da eğitimler devam ediyor. Buna göre kick boksta yaklaşık 90, futbolda 42 ve cimnastikte 27 kursiyer bulunuyor. Kick boks eğitimleri, deneyimli antrenör eşliğinde haftanın 6 günü yaş gruplarına özel programlarla yapılıyor. Futbol branşında da kız ve erkek öğrencilere yönelik çalışmalar planlı bir şekilde sürdürülüyor.

İlçede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, voleybol kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi ve çocukların taleplerini dinledi. Yetkililer, kurs kapsamındaki düzenlemelerle gençlerin sporla buluşmasını artırmayı hedeflediklerini belirtiyor.

GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRÜ, VOLEYBOL KURSUNU ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA...

GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRÜ, VOLEYBOL KURSUNU ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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