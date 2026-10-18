gaziosmanpaşa’da geçici barınma tatbikatı yapıldı

Gaziosmanpaşa'da afet eylem planı kapsamında barınma tatbikatı gerçekleştirildi

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Afet ve Acil Durum Eylem Planı barınma tatbikatı, İstanbul merkezli 7.0 büyüklüğünde deprem senaryosu üzerinden uygulamalı olarak yapıldı. Tatbikat 17 Ekim saat 18.00'de başladı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ile GOPAR Arama Kurtarma Ekibi, AFAD gönüllüleri ve çeşitli STK ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tatbikatın sahneleşmesi ve uygulanan adımlar:

Tatbikat senaryosuna göre deprem bildiriminin ardından ekipler harekete geçti. Mahalle sorumluları ve ekip liderlerinin koordinasyonunda belirlenen toplanma noktalarından alınan vatandaşlar, İHH ve Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne ait araçlarla Sedat Balkanlı Spor Parkı'nda oluşturulan geçici barınma alanına sevk edildi. Alana getirilen kişiler ilk olarak kayıt altına alındı; sağlık, barınma ve temel ihtiyaçlar bakımından önceliklendirme yapıldı ve kişilerin çadırlara yerleştirilmesi uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında toplanma alanlarından geçici barınma alanlarına ulaşım, çadır kurulumu ve vatandaşların yönlendirilmesi süreçleri test edildi. Senaryo gereği uygulanan bir ilk yardım müdahalesiyle yaralı bir kişinin sağlık kuruluşuna sevk işlemi de tatbikat sırasında başarıyla tamamlandı. Bu adımlar, acil durumda koordinasyon ve süreç akışının işlerliğini değerlendirmek amacıyla gözlemlendi.

Gönüllüler, vatandaşlar ve sahadaki düzen:

Aylin Cumhurtoğlu (AFAD gönüllüsü) tatbikatı gözlemleyerek deprem sonrası davranış biçimlerinin önemine dikkat çekti. Cumhurtoğlu, deprem sonrasında sakin kalmanın ve koordineli hareket etmenin hayati olduğunu belirterek, çocukların panik yapmaması için alanda çocuklara balon verildiğini, vatandaşların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılandığını ve alanda çay ile çorba ikramı yapıldığını aktardı. Cumhurtoğlu ayrıca, "Bu tür durumlarda öncelikle panik yapmamamız gerekiyor. Bize en yakın toplanma alanına gidip oradan koordineli bir şekilde barınma alanlarına geçebiliyoruz" ifadeleriyle vatandaşların bilgilendirilmesinin önemini vurguladı.

Tatbina alanında çocuklar için oyun çadırı, kadın ve erkekler için ayrı barınma bölümleri, mescit ve ilk yardım alanı oluşturuldu. Ekipler, barınma, ısınma ve temel ihtiyaçların sağlanması süreçlerini uygulamalı şekilde denedi; organizasyonun başarısı, ekipler arası iletişim ve lojistik akışın etkinliği üzerinden değerlendirildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi yetkilileri ve katılımcı kuruluşlar, düzenlenen tatbikatla afet hazırlık kapasitesinin değerlendirilip eksiklerin tespit edilerek iyileştirme adımlarının planlanacağını bildirdi. Uygulamalı çalışmaların, gerçek bir acil durumda müdahale hızını ve koordinasyonu artırmayı hedeflediği belirtildi.

GAZİOSMANPAŞA'DA İSTANBUL MERKEZLİ 7.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM SENARYOSUYLA AFET VE ACİL DURUM EYLEM PLANI BARINMA TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ