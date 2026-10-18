Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

gaziosmanpaşa’da geçici barınma tatbikatı yapıldı

Gaziosmanpaşa'da 7.0 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla yapılan barınma tatbikatında vatandaşların toplanma alanlarından çadırlara tahliyesi uygulamalı test edildi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 14:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

gaziosmanpaşa’da geçici barınma tatbikatı yapıldı

Gaziosmanpaşa'da afet eylem planı kapsamında barınma tatbikatı gerçekleştirildi

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Afet ve Acil Durum Eylem Planı barınma tatbikatı, İstanbul merkezli 7.0 büyüklüğünde deprem senaryosu üzerinden uygulamalı olarak yapıldı. Tatbikat 17 Ekim saat 18.00'de başladı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ile GOPAR Arama Kurtarma Ekibi, AFAD gönüllüleri ve çeşitli STK ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tatbikatın sahneleşmesi ve uygulanan adımlar:

Tatbikat senaryosuna göre deprem bildiriminin ardından ekipler harekete geçti. Mahalle sorumluları ve ekip liderlerinin koordinasyonunda belirlenen toplanma noktalarından alınan vatandaşlar, İHH ve Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne ait araçlarla Sedat Balkanlı Spor Parkı'nda oluşturulan geçici barınma alanına sevk edildi. Alana getirilen kişiler ilk olarak kayıt altına alındı; sağlık, barınma ve temel ihtiyaçlar bakımından önceliklendirme yapıldı ve kişilerin çadırlara yerleştirilmesi uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında toplanma alanlarından geçici barınma alanlarına ulaşım, çadır kurulumu ve vatandaşların yönlendirilmesi süreçleri test edildi. Senaryo gereği uygulanan bir ilk yardım müdahalesiyle yaralı bir kişinin sağlık kuruluşuna sevk işlemi de tatbikat sırasında başarıyla tamamlandı. Bu adımlar, acil durumda koordinasyon ve süreç akışının işlerliğini değerlendirmek amacıyla gözlemlendi.

Gönüllüler, vatandaşlar ve sahadaki düzen:

Aylin Cumhurtoğlu (AFAD gönüllüsü) tatbikatı gözlemleyerek deprem sonrası davranış biçimlerinin önemine dikkat çekti. Cumhurtoğlu, deprem sonrasında sakin kalmanın ve koordineli hareket etmenin hayati olduğunu belirterek, çocukların panik yapmaması için alanda çocuklara balon verildiğini, vatandaşların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılandığını ve alanda çay ile çorba ikramı yapıldığını aktardı. Cumhurtoğlu ayrıca, "Bu tür durumlarda öncelikle panik yapmamamız gerekiyor. Bize en yakın toplanma alanına gidip oradan koordineli bir şekilde barınma alanlarına geçebiliyoruz" ifadeleriyle vatandaşların bilgilendirilmesinin önemini vurguladı.

Tatbina alanında çocuklar için oyun çadırı, kadın ve erkekler için ayrı barınma bölümleri, mescit ve ilk yardım alanı oluşturuldu. Ekipler, barınma, ısınma ve temel ihtiyaçların sağlanması süreçlerini uygulamalı şekilde denedi; organizasyonun başarısı, ekipler arası iletişim ve lojistik akışın etkinliği üzerinden değerlendirildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi yetkilileri ve katılımcı kuruluşlar, düzenlenen tatbikatla afet hazırlık kapasitesinin değerlendirilip eksiklerin tespit edilerek iyileştirme adımlarının planlanacağını bildirdi. Uygulamalı çalışmaların, gerçek bir acil durumda müdahale hızını ve koordinasyonu artırmayı hedeflediği belirtildi.

GAZİOSMANPAŞA&#039;DA İSTANBUL MERKEZLİ 7.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM SENARYOSUYLA AFET VE ACİL DURUM EYLEM...

GAZİOSMANPAŞA'DA İSTANBUL MERKEZLİ 7.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM SENARYOSUYLA AFET VE ACİL DURUM EYLEM PLANI BARINMA TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İyileşme sürecinde ilk görüntü: Papa 14. Leo Aziz Petrus Meydanı'nda halkı selam...
images

Edremit’te 2026 kuşla rekor kıran uluslararası kanarya şöleni
images

Enerji köprüsü: Adm Elektrik muhtarlarla bir araya geldi
images

Zonguldak'ta 24 saatte 150 kilogramı aşan yağışın ardından vali uyardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kurtalan'da Yenidoğan Çarşısı'nda iki araç çarpıştı: maddi hasar oluştu

Eskişehir'de misafirlik sırasında mutfakta bıçaklanma: şüpheli adliyeye sevk edildi

Adliye önünde taşlı-sopalı çatışma: Kızıltepe'de altı yaralı

Derik'te devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Çorum'dan Gaziantep'te erken üstünlük: Cengiz Ünder fileleri havalandırdı

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol