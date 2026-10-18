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Cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı: Zeytinburnu'nda 10 kilometrelik mücadele

Zeytinburnu'nda 17. Cumhuriyet Koşusu'na 2 bin 26 sporcu katıldı; 10 kilometrelik parkuru Ali Kaya ve Emebet Ejigu birincilikle tamamladı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı: Zeytinburnu'nda 10 kilometrelik mücadele

17. Cumhuriyet Koşusu Zeytinburnu sokaklarında tamamlandı

Zeytinburnu'nda bu yıl 17. kez düzenlenen Cumhuriyet Koşusu, ilçenin cadde ve sokaklarını hareketlendirdi. 2 bin 26 sporcu Abay Caddesi'ndeki Kazlıçeşme Sanat önünden başlayan 10 kilometrelik parkurda en iyi dereceler için yarıştı. Yarışın startını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy verdi; sporcular, belirlenen güzergahta ilerleyerek başlangıç noktasındaki finiş çizgisine ulaştı.

elitlerde sonuçlar ve kategoriler:

Erkekler genel klasmanında Ali Kaya, 28:58 ile birinci oldu. İkinciliği Obadiah Kiplangat Rop (29:45) alırken, Workneh Gerema Wakjira 29:57 ile üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar genel klasmanında ise Emebet Ejigu Bizuneh 32:59 ile birinciliğe uzandı; Elida Jelimo Korir 33:16 ile ikinci, Fatma Arık 33:35 ile üçüncü oldu.

Gençler kategorisinde de çekişme dikkat çekiciydi. Genç erkeklerde Sefa Karakaya 32:50 derecesiyle birinci olurken, Yusuf Taç 34:47 ile ikinci, Samet Memedoğlu 36:16 ile üçüncü oldu. Genç kadınlarda Edanur Artok 47:05 ile zafere ulaşırken, Melek Aydın 1:03:58 ile ikinci, Hatice Beril Bilen ise 1:03:59 ile üçüncü sırada yer aldı.

ödüller, organizasyon ve katılımcı deneyimleri:

Organizasyon sonunda genel klasmanda ilk üçe giren sporculara madalya ve para ödülleri takdim edildi. Dereceye girenlere verilen ödüller arasında birincilere altın madalya ve 10 bin lira, ikincilere gümüş madalya ve 20 bin lira, üçüncülere ise bronz madalya ve 15 bin lira yer aldı. Ayrıca genel klasmanda ilk 10'a girenler ile gençler kategorilerinde ilk 5'e giren sporcular da para ödülü almaya hak kazandı. Gençler kategorisinde ilk üçe giren sporcular madalya ile ödüllendirilirken, yaş gruplarında dereceye girenlere kupa ve madalyalar verildi.

Yarış sonrası konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, organizasyonun geleneksel bir etkinliğe dönüştüğünü vurgulayarak, "Zeytinburnu'nda Cumhuriyet coşkusunu 17. kez düzenlediğimiz koşuyla birlikte yaşıyoruz. Bu yılki organizasyonun startını Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla verdik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi oldukça güzeldi. Kayıtlı 2026 sporcumuz koşuda yer aldı. Pazar gününü yürüyerek veya koşarak değerlendirmek isteyen vatandaşlarımızın da katılımıyla büyük bir hareketlilik oluştu. Bu etkinliğin Zeytinburnu’na çok yakıştığını düşünüyoruz. Katılan tüm sporculara ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Koşu nedeniyle bazı zorluklara katlanan hemşerilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Cumhuriyet coşkusu Zeytinburnu’nda bugünden itibaren başlamış bulunuyor" dedi.

Arısoy ayrıca organizasyonun kalitesine ilişkin olarak, "Önümüzdeki yıl da hazırlıklarımızı yeniden gözden geçirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sporcularımızdan dinlediğim kadarıyla Türkiye’de en iyi teşkilatlanan koşu olduğunu söylüyorlar. Bu onların değerlendirmesi. Biz de her yıl daha iyisini yapmak için çabalayacağız. Koşunun tamamlanmasının ardından gelecek yılın hazırlıklarına başlayacağız" sözleriyle gelecek yılın planlarına işaret etti.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan biri olan Eda Atmaca, babasıyla birlikte koştuğunu belirterek memnuniyetini paylaştı: "Buraya babamla katıldım, onunla beraber koştuk. Çok güzeldi, teşekkür ederim. Her sene katılıyorum. Çok güzel ve eğlenceli bir etkinlik. Herkes cana yakın davranıyor, birbirini motive ediyor. Çok keyifliydi." Bu tür yorumlar, etkinliğin sadece bir yarış değil, toplumsal bir buluşma olduğuna işaret etti.

Yarış boyunca yerel halkın ilgisi, organizasyonun düzeni ve dereceye giren sporcuların performansları ön plana çıktı. Belediye ve organizatörlerin verdiği mesaj, Cumhuriyet’in yıldönümünde sporun ve toplumsal katılımın bir araya gelmesinin önemine vurgu yapmak oldu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK İLE ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ÖMER ARISOY DA KOŞUYA...

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK İLE ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ÖMER ARISOY DA KOŞUYA KATILDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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