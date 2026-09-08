Aksu yangınında hava desteğiyle müdahale yoğunlaştı

Aksu yangınına müdahale yeniden hava desteğiyle başladı:

Antalya'nın Aksu ilçesinde dün öğle saatlerinde Karaöz Mahallesi'nde başlayan orman yangını, rüzgârın etkisiyle kısa sürede Yeşilkaraman Mahallesi'ne sıçradı. Alevlerin etrafa saçtığı yanıcı parçacıkların oluşturduğu spot yangınlar, söndürme çalışmalarının zorluk seviyesini artırdı.

Havanın kararmasıyla birlikte gece boyunca hava unsurlarının desteği olmadan kara ekipleri çalışmaya devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına hava desteği tekrar devreye alındı ve söndürme çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Müdahale gücü ve araç sayıları:

Yangına ilk etapta görevlendirilen ekipler arasında 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personel yer aldı. Spot yangınların yaydığı alevler nedeniyle müdahale saatlerce kesintisiz sürdü.

Havanın kararması sonrası gece boyunca ise hava desteği olmadan 110 arazöz ve su ikmal aracı, 4 iş makinesi ile 610 teknik personel ve yangın işçisi görev yaptı. Sabah yeniden başlatılan hava operasyonunda bildirilen sayılara göre 5 uçak ve 10'dan fazla helikopter ile birlikte kara unsurları arasında 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personel bulunuyor.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için yoğun ve koordineli bir çalışmanın sürdüğünü, alevlerin yayılmasını engellemeye yönelik su ikmali ve söndürme hatlarının öncelikli olduğunu belirtiyor.

Aksu'daki orman yangınının kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor