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Fındık için yola çıkan işçilerin patpatı kaza yaptı: iki cenaze Siverek'te toprağa verildi

Düzce'de tır ile tarım aracı 'patpat' çarpışmasında 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı; Lütfü Demir ve oğlu Mahsun Siverek'te defnedildi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:06

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Fındık için yola çıkan işçilerin patpatı kaza yaptı: iki cenaze Siverek'te toprağa verildi

kaza ve yaralananlar:

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Akkaya mevkiinde tır ile tarım aracı olarak kullanılan patpatın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kazada yaşamını yitirenlerin Hasan Cumhur, Perçin Dayan, Lütfü Demir ve Mahsun Demir olduğu bildirildi.

cenaze töreni ve defnedilme:

Kazada yaşamını yitirenlerden Lütfü Demir ile oğlu Mahsun Demir, memleketleri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Nohut Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

işçi grubunun rotası ve soruşturma:

Olayda yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerin Siverek'ten Düzce'ye fındık toplamak için gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü yetkililerce bildirildi.

DÜZCE’DEKİ FINDIK İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN PATPAT KAZASINDA ÖLEN 4 KİŞİDEN 2’Sİ SİVEREK’TE TOPRAĞA...

DÜZCE’DEKİ FINDIK İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN PATPAT KAZASINDA ÖLEN 4 KİŞİDEN 2’Sİ SİVEREK’TE TOPRAĞA VERİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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