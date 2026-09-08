Fındık için yola çıkan işçilerin patpatı kaza yaptı: iki cenaze Siverek'te toprağa verildi

kaza ve yaralananlar:

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Akkaya mevkiinde tır ile tarım aracı olarak kullanılan patpatın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kazada yaşamını yitirenlerin Hasan Cumhur, Perçin Dayan, Lütfü Demir ve Mahsun Demir olduğu bildirildi.

cenaze töreni ve defnedilme:

Kazada yaşamını yitirenlerden Lütfü Demir ile oğlu Mahsun Demir, memleketleri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Nohut Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

işçi grubunun rotası ve soruşturma:

Olayda yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerin Siverek'ten Düzce'ye fındık toplamak için gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü yetkililerce bildirildi.

DÜZCE’DEKİ FINDIK İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN PATPAT KAZASINDA ÖLEN 4 KİŞİDEN 2’Sİ SİVEREK’TE TOPRAĞA VERİLDİ