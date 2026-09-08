Bağ bozumu şenliğini uluslararası düzeye taşımayı hedefliyoruz

Bağ bozumu şenliği yeniden canlandırılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Bağ Bozumu Şenliği etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Etkinliklerin üçüncü gününde Tarzan Meydanı, 'Gastronomi Turizmi, Yerel Değerler ve Yeni Turizm Deneyimleri' başlıklı söyleşiye ev sahipliği yaptı. Moderatörlüğünü Utku Yılmaz'ın üstlendiği oturumda konuşmacılar arasında Lidya Antik Bağ Rotası Koordinatörü Ercan Boztepe ve Manisa Gastronomi Derneği Başkanı Gizem Tarım yer aldı. Söyleşiye Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ile Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya da katıldı.

Başkan Şimşek'in hedefleri:

Başkan Şimşek, Bağ Bozumu Şenliklerinin daha önce düzenlendiğini ancak bir süredir gerçekleştirilemediğini hatırlatarak, 'Biz var olan süreci yeniden canlandırmaya çalıştık. Biz bu yılki şenliği demo olarak görüyoruz. İlerleyen süreçlerde kapsamını daha da genişletmeyi planlıyoruz. Hatta başarabilirsek hedefimiz Bağ Bozumu Şenliği'ni uluslararası düzeye taşımak' ifadelerini kullandı. Şimşek, 'Manisa demek üzüm demek, üzüm demek Manisa demek' vurgusunu yaparak yerel yönetimler olarak üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini belirtti.

Söyleşide öne çıkan noktalar:

Ercan Boztepe, bağ rotalarının dünya turizminde giderek önemli bir aktör hâline geldiğini ve bu alanda 'ana fikrin pasta oluşturmak' olduğunu söyledi; amaçlarının bu pastadan en büyük payın Manisa'ya ait olması olduğunu vurguladı. Boztepe, bölgenin Lidya medeniyeti mirası, 'paranın ilk bulunduğu yer' olması, verimli toprakları, tarihi Kral Yolu, Kula Jeoparkı ve 'Kuladokya' gibi benzersiz coğrafi ve kültürel zenginliklere sahip olduğunu, ayrıca 'Dünyadaki 7 önemli kiliseden 3'ünün Manisa'da' bulunduğunu hatırlatarak bu değerlerin turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Gizem Tarım ise gastronomi turizminin farklı tatları deneyimlemek üzere seyahat eden insanlarla şekillendiğini belirtti ve Türkiye'nin bir turizm ülkesi olmasına karşın bazı şehirlerin bu gelirden yeterince pay alamadığını ifade etti. Tarım, Manisa'nın zengin bir lezzet envanterine sahip olduğunu ama bu lezzetlerin iyi değerlendirilmediğini, hatta Manisalıların bile kentlerinin yemeklerini tam bilmediğini söyledi. 'Buraya gelen turistler Manisa'nın yemeklerini görmek istiyor' diyen Tarım, kentte 30 tescilli yemeğin bulunduğunu ve bu yemeklerin otel ve lokanta menülerinde daha görünür hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Söyleşinin ardından Tarzan Meydanı'nda Umutsuz Vaka grubu sahne alarak Manisalılara eğlenceli bir gece yaşattı ve etkinlikler kentin kültürel yaşamına canlılık kattı.

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK (SAĞDAKİ), BAĞ BOZUMU ŞENLİKLERİNİN DAHA ÖNCE DÜZENLENDİĞİNİ ANCAK BİR SÜREDİR GERÇEKLEŞTİRİLEMEDİĞİNİ İFADE EDEREK, "BİZ VAR OLAN SÜRECİ YENİDEN CANLANDIRMAYA ÇALIŞTIK. BİZ BU YILKİ ŞENLİĞİ DEMO OLARAK GÖRÜYORUZ. İLERLEYEN SÜREÇLERDE KAPSAMINI DAHA DA GENİŞLETMEYİ PLANLIYORUZ. HATTA BAŞARABİLİRSEK HEDEFİMİZ BAĞ BOZUMU ŞENLİĞİ'Nİ ULUSLARARASI DÜZEYE TAŞIMAK" DEDİ.