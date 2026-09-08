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Kurtalan'da Yayıkdere'deki güneş panelleri yangını itfaiyeyle kontrol altına alındı

Siirt'in Kurtalan'daki Yayıkdere Mahallesi'nde güneş panellerinde çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü; inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kurtalan'da Yayıkdere'deki güneş panelleri yangını itfaiyeyle kontrol altına alındı

Yangının çıkışı ve müdahale:

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Yayıkdere Mahallesi'nde kurulu güneş enerjisi panellerinde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahalenin seyri ve sonuçları:

İtfaiye ekiplerinin zamanında ve koordineli müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Müdahale sayesinde olası yayılma ve can kaybı riski önlendi; ancak panellerde maddi hasar meydana geldi.

Olay sonrası çalışmalar:

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Bölgedeki güvenlik ve hasar tespit çalışmaları devam ederken, soruşturma sonuçlandığında kamuoyu ile paylaşılacak.

SİİRT&#039;İN KURTALAN İLÇESİNE BAĞLI YAYIKDERE MAHALLESİ&#039;NDE KURULU BULUNAN GÜNEŞ ENERJİSİ...

SİİRT'İN KURTALAN İLÇESİNE BAĞLI YAYIKDERE MAHALLESİ'NDE KURULU BULUNAN GÜNEŞ ENERJİSİ PANELLERİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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