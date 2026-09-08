Jandarma ekipleri yangın söndürme çalışmalarına destek verdi

Jandarma ekipleri yangın söndürme çalışmalarına destek oldu. Ekiplerin sahadaki varlığı, yürütülen çalışmalara doğrudan katkı sağladı.

Müdahale sürecindeki rolü:

Çalışmalarda görev alan jandarma ekipleri, sahada yürütülen söndürme ve güvenlik faaliyetlerine destek verdi. Faaliyetler boyunca ekiplerin koordinasyonu önemli bir unsur olarak öne çıktı.

Toplumsal yansımaları:

Söndürme çalışmalarına verilen destek, bölgede yürütülen müdahalelerin etkinliğine katkıda bulundu ve toplumun güvenlik hissini güçlendirdi. Jandarma ekiplerinin desteği süreç boyunca devam etti.

Jandarma ekipleri yangın söndürme çalışmalarına böyle destek oldu