Serik'te yangında ablasını alevlerin arasından kurtaran kişinin anlatımı

Antalya'nın Serik ilçesinde, gece saat 23.00 sıralarında iki ayrı noktada aynı anda başlayan yangın kısa sürede yayılarak tarım arazilerinden yerleşimlere sıçradı. Olay, Deniztepesi Mahallesi Yemişli Tahta mevkii ile Sarıabalı Mahallesi Çiftlik mevkiinde gerçekleşti. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla büyüdü ve bölgeye çok sayıda orman ile itfaiye ekibi sevk edildi.

mahallede müdahale ve zarar tespiti:

Mahalle sakinleri söndürme çalışmalarına ilaçlama motorları ve su tankerleri ile destek verdi. Ekiplerin ve vatandaşların birlikte yürüttüğü müdahaleye rağmen yangında 3 ev kullanılamaz hâle geldi. İlk belirlemelere göre dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı, bölgede çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü. Sabaha karşı Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkiinde yangın kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

mağdurların anlatımları:

Evinde bedensel engelli ablası bulunan Süleyman Karaca, alevlerin eve hızla ulaştığını ve duman nedeniyle kısa sürede hareketsiz kalan ablasını almak için içeriye girdiğini belirtti. Karaca, evin üst katının bir anda yandığını, ablasını alıp araca bindiklerini ve kaçtıklarını aktardı. İçeride bulunan 15 bin lira nakit para ile hatıralarının yandığını, ancak tarım makineleri, ilaç motoru ve traktör'ü son anda kurtarabildiklerini söyledi.

Bir diğer yangınzede Alper Karakaya ise alevlerin araçlara kadar ulaştığı anda arabalara erişmek için risk aldığını anlattı. Karakaya, alevlerin 2 metre kadar yaklaştığını ve kaçmanın başka imkânı olmadığı için alevlerin arasından arabayı çıkardığını ifade etti; bölgede 3-4 aracın bulunduğu aktarıldı.

Yangının gece boyu süren yoğun müdahalesinin ardından ekipler sabah saatlerinde kontrolü sağladı ve soğutma ile sınırlandırma çalışmaları devam ediyor. Olay yerindeki zarar tespiti ve yangının çıkış nedeni üzerine soruşturma başlatıldı.

ALEVLERE TESLİM OLAN EVDE MAHSUR KALAN BEDENSEL ENGELLİ ABLASI KİRAZ KAÇAR'I VE AİLESİNİ KURTARMAK İÇİN CANINI HİÇE SAYIP ALEVLERİN ARASINA DALAN SÜLEYMAN KARACA, "EVİN ÜSTÜ BİR ANDA YANDI, ABAMI ALIP HEMEN KAÇTIK" SÖZLERİYLE DEHŞET ANLARINI ANLATTI.