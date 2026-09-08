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Hayrabolu'da pazar tezgahlarında su ürünü denetimleri arttı

Hayrabolu'da balık av sezonuyla Salı Pazarı'nda denetimler; balık türleri, boyları ve satış usullerinin mevzuata uygunluğu kontrol ediliyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Hayrabolu'da pazar tezgahlarında su ürünü denetimleri arttı

Hayrabolu'da balık tezgahlarında yoğun denetim

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde balık av sezonunun başlamasıyla birlikte pazar tezgahlarında hareketlilik artarken, Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri satışa sunulan su ürünlerinin güvenilirliğini ve mevzuata uygunluğunu denetledi.

Denetimler Salı Pazarı'nda gerçekleştirildi; İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin de ekiplerle birlikte incelemelerde bulundu. Su ürünleri kontrol görevlileri satışa sunulan balıkların türlerini, boylarını ve avlanabilir asgari boy ölçülerine uygunluğunu kontrol etti.

Denetimde kontrol edilen kriterler:

Görevliler, tezgâhlarda yer alan balıkların tür tespitini yapıp, boy ölçülerinin mevzuatta öngörülen asgari değerlere uygun olup olmadığını inceledi. Ayrıca balıkların satışa sunuluş biçimleri, etiketleme ve saklama koşulları gibi mevzuata ilişkin usullere uyum değerlendirildi.

Denetimlerin amacı ve süresi:

Yetkililer, denetimlerin vatandaşların güvenilir ve mevzuata uygun su ürünlerine erişimini sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti. Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, pazar yerlerindeki denetimlerin sezon boyunca devam edeceğini açıkladı.

SU ÜRÜNLERİ KONTROL GÖREVLİLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE, SATIŞA SUNULAN BALIKLARIN...

SU ÜRÜNLERİ KONTROL GÖREVLİLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE, SATIŞA SUNULAN BALIKLARIN TÜRLERİ, BOYLARI VE AVLANABİLİR ASGARİ BOY ÖLÇÜLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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