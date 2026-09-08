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Adıyaman'da Terman Köyü yakınlarında anız alevleri şehir merkezinde endişe yarattı

Adıyaman'da Terman Köyü yakınlarında çıkan anız yangını, şehir merkezinden görülen alev ve dumanlarla paniğe neden oldu; ekipler kısa sürede söndürdü.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman'da Terman Köyü yakınlarında anız alevleri şehir merkezinde endişe yarattı

Adıyaman'da anız yangını:

Adıyaman merkeze bağlı Terman Köyü yakınlarında anız yangını meydana geldi. Yükselen alev ve yoğun dumanların şehir merkezinden de görünmesi üzerine çevrede kısa süreli bir endişe oluştu.

Ekiplerin müdahalesi:

Durumu fark eden vatandaşlar, olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekiplerin hızlı müdahalesi ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedenine ilişkin değerlendirme ve hasar tespiti amacıyla ilgili birimler tarafından soruşturma başlatıldı. Olay, kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu; yetkili kurumların incelemeleri sürüyor.

ADIYAMAN’DA MEYDANA GELEN ANIZ YANGINI KORKUTTU.

ADIYAMAN’DA MEYDANA GELEN ANIZ YANGINI KORKUTTU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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