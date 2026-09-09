Dolar 48,4737 +0,04%
Euro 56,4980 +0,30%
Bist 14.588,81 +1,27%
Altın Gram 6.966,02 +0,69%
EUR/USD 1,1650 +0,17%
Brent Petrol 101,06 +3,21%
--°

Aksu'da örgütlü uyuşturucu operasyonu: araçta 2 kilo 750 gram kokain ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın Aksu'da yaptığı takip sonucu bir araçta 2 kilo 750 gram kokain ve hassas terazi bulundu; 2 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 17:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Aksu'da örgütlü uyuşturucu operasyonu: araçta 2 kilo 750 gram kokain ele geçirildi

Aksu'da yürütülen takip ve operasyon

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Aksu ilçesinde örgütlü şekilde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda içerisinde dört şüphelinin bulunduğu bir araç durdurularak arama gerçekleştirildi.

Operasyonda ele geçirilenler:

Aramada, 2 kilo 750 gram kokain ile bir adet hassas terazi bulundu. Ele geçirilen maddeler ve deliller olay yerinde kayıt altına alınarak incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili yakalanan dört şüpheli ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme sürecinde şüphelilerden iki kişi tutuklandı, diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmesiyle devam ediyor.

ANTALYA&#039;NIN AKSU İLÇESİNDE BİR ARAÇTA 2 KİLO 750 GRAM KOKAİN İLE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ...

ANTALYA'NIN AKSU İLÇESİNDE BİR ARAÇTA 2 KİLO 750 GRAM KOKAİN İLE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ, OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yazıkent'te çarpışma ve yoldan çıkma: bir kişi yaralandı
images

Alkollü sürücünün kaldırımdan seken otomobili millet bahçesine girdi
images

Okul bitişiğindeki yangın panik yarattı, öğretmenler ve ekipler birlikte müdahal...
images

Antalyalılar tanker ve beton mikserleriyle söndürme havuzlarına su taşıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alkollü sürücünün kaldırımdan seken otomobili millet bahçesine girdi

Bursa'da 23 bin 468 öğrenciye kırtasiye desteğiyle aileler ve esnaf rahatladı

Okul bitişiğindeki yangın panik yarattı, öğretmenler ve ekipler birlikte müdahale etti

Antalya'da 19 kreş yeni döneme hazır: çocuklara güvenli, nitelikli ortamlar sunuluyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali