Aksu'da örgütlü uyuşturucu operasyonu: araçta 2 kilo 750 gram kokain ele geçirildi

Aksu'da yürütülen takip ve operasyon

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Aksu ilçesinde örgütlü şekilde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda içerisinde dört şüphelinin bulunduğu bir araç durdurularak arama gerçekleştirildi.

Operasyonda ele geçirilenler:

Aramada, 2 kilo 750 gram kokain ile bir adet hassas terazi bulundu. Ele geçirilen maddeler ve deliller olay yerinde kayıt altına alınarak incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili yakalanan dört şüpheli ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme sürecinde şüphelilerden iki kişi tutuklandı, diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmesiyle devam ediyor.

ANTALYA'NIN AKSU İLÇESİNDE BİR ARAÇTA 2 KİLO 750 GRAM KOKAİN İLE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ, OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI.