Aksu'da yangın söndürme çalışmaları sabah hava desteğiyle yeniden hızlandı

Aksu'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde dün öğle saatlerinde Karaöz Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Yeşilkaraman Mahallesi'ne sıçradı. Müdahale ekipleri, yangının hızlı yayılımı ve etrafa yayılan yanıcı maddelerin oluşturduğu spot yangınlar nedeniyle zorluk yaşadı.

ilk müdahale ve gece çalışması:

Yangına ilk etapta 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personel ile müdahale edildi. Havanın kararmasıyla hava desteği kesilince çalışmalar kara ekipleriyle sürdürüldü; gece boyunca 110 arazöz ve su ikmal aracı, 4 iş makinesi ile 610 teknik personel ve yangın işçisi sahada görev yaptı.

sabah hava desteğiyle müdahale yeniden başladı:

Söndürme çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden hava desteği dahil edildi. Yetkililer, söndürme çalışmalarında 5 uçak ve 10'dan fazla helikopter ile birlikte yine 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personelin görev aldığını bildirdi. Ekiplerin önceliği, spot yangınların kontrol altına alınması ve yerleşim yerlerinin korunması oldu.

Yetkililer yangının seyrine göre ekip ve araç takviyesinin devam edeceğini belirtiyor; öğrenilen bilgilere göre söndürme çalışmaları bölgedeki koşullara göre planlanarak sürdürülüyor.

ANTALYA'NIN AKSU İLÇESİNDE DÜN ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE RÜZGAR SEBEBİYLE HIZLA YAYILAN YANGINI KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI SABAH SAATLERİNDE HAVA DESTEĞİYLE BİRLİKTE YENİDEN BAŞLADI.