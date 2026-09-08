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Menemen kurtuluşunu müzikle ve törenlerle kutluyor

Menemen, İzmir ve ilçenin kurtuluşunun 104. yılını geçit törenleri, turnuvalar ve Sefo, Oğuz Görceğiz, Okan Bear ile Royal konserleriyle kutlayacak.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Menemen kurtuluşunu müzikle ve törenlerle kutluyor

Menemen 104. kurtuluş yıl dönümünü coşkuyla anıyor

İzmir'in ve Menemen'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, Menemen Belediyesi tarafından hazırlanan etkinliklerle anılacak. Gün boyu sürecek programlar, törenler ve konserlerle hem tarihsel hafıza tazelenecek hem de kent halkı bir araya gelecek.

şenlik programı ve etkinlikler:

Menemen'de yıl dönümü anmaları 1919-1922 arasındaki işgalin ardından gelen kurtuluşun anısına planlandı; kent, 3 yıl 3 ay ve 3 hafta süren bu dönemi yad edecek. Gündüz düzenlenecek etkinlikler arasında geçit töreni, tavla, dama ve bilardo turnuvaları yer alıyor. Programın finali ise Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Hafta sonu kapsamında ayrıca halkın katılımına açık trap atışları etkinlikleri düzenlenecek; amaç, anma etkinliklerini spor ve sosyal faaliyetlerle genişleterek daha kapsayıcı bir kutlama sunmak.

konser gecesi ve çağrı:

Gecenin sanatçı line-up'ında Menemenli dinleyicilerle buluşacak isimler arasında Oğuz Görceğiz, Okan Bear ve Royal bulunuyor. Programın ilerleyen saatlerinde ise listelerin üst sıralarında yer alan Sefo, en sevilen parçalarını Menemenliler için seslendirecek. Konserin başlangıç saati 20.00 olarak ilan edildi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, kurtuluş yıl dönümünün kent için taşıdığı öneme dikkat çekerek tüm hemşehrilerini alanlara davet etti. Başkan Pehlivan, 'Tam 104 yıl önce ecdadımızın kazandığı zaferi, bir kez daha en güçlü şekilde hep beraberce kutlamak ve bağımsızlık sevdamızı vurgulamak için tüm hemşehrilerimizi Cumhuriyet Meydanı’mıza bekliyorum.' sözleriyle çağrısını yeniledi.

Programlar boyunca şehit ve gaziler anılacak; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal, Hasan Tahsin, Kaymakam Kemal Bey ve Menemen'in kurtuluş mücadelesinde adı geçen tüm kahramanlar rahmet ve minnetle yad edilecek. Etkinlikler, tarih bilincini canlı tutarken kent dayanışmasını da güçlendirmeyi hedefliyor.

MENEMEN BELEDİYE BAŞKANI AYDIN PEHLİVAN

MENEMEN BELEDİYE BAŞKANI AYDIN PEHLİVAN

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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