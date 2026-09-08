Anne çağrısı Bakırköy'de: cezasızlık algısına son verilsin

Bakırköy adliye önünde anne konuştu:

İstanbul'un Güngören ilçesinde bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüyle ilgili duruşma öncesi, mağdur anne Gülhan Ünlü Bakırköy Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. Ünlü'nün yanına çok sayıda vatandaş destek için geldi.

Sanık E.Ç.'nin (14) yargılandığı dava öncesinde konuşan anne, delillerin değerlendirilmesini, iştirakçilerin de dosyada sanık sıfatıyla yer almasını talep etti. Ünlü, davada görüntülerin izlenmesinin önceki taleplerde reddedildiğini belirterek bunun değiştirilmesini istedi.

Anne taleplerini ve delil iddialarını sıraladı:

Ünlü, dosyada mesajlaşmaların, katilin silahla fotoğraflarının, olaydan 4 gün önce başka bir şahsı bıçakladığına dair yazışmaların ve uyuşturucuya ilişkin öğelerin bulunduğunu söyledi. Ayrıca dosyada delil karartma iddiaları olduğunu ifade etti.

Anne sözlerini '8 ay geçti, ne gecemiz var, ne gündüzümüz var, ne uykumuz var' diye sürdürdü ve şu ifadeleri kullandı: 'Artık evladımın adaletini istiyorum. Hiçbir verilecek ceza beni rahatlatmayacak bunu da biliyorum ama bu cezasızlık algısının da ortadan kalkmasını istiyorum.'

Ceza sistemine yönelik eleştiri ve beklenti:

Ünlü, ceza miktarlarına dair de örnek vererek sistemdeki uygulamayı eleştirdi; '21 yıl diye ceza veriliyor fakat yatarı 5 yıl oluyor' sözleriyle uzun hükümlerin pratikte mağdur ailelere yetmediğini dile getirdi. Anne, yalnızca failin değil, olaya karışanların da hak ettikleri cezayı almasını talep ettiğini vurguladı.

Anne ayrıca, gençler arasındaki şiddetin cezasızlık algısıyla beslenmemesi gerektiğini belirterek, '3 yıl, 5 yıl yatarız, ondan sonra hayatımıza devam ederiz' düşüncesinin bitirilmesini istediğini söyledi ve diğer çocukların korunmasının önemine dikkat çekti.

Açıklamanın ardından duruşma salonuna geçilerek karar beklenen oturum başladı.

İSTANBUL’UN GÜNGÖREN İLÇESİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN 17 YAŞINDAKİ ATLAS ÇAĞLAYAN’IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN GÖRÜLECEK DAVA ÖNCESİ AÇIKLAMA YAPAN ANNE GÜLHAN ÜNLÜ, "ARTIK EVLADIMIN ADALETİNİ İSTİYORUM. HİÇBİR VERİLECEK CEZA BENİ RAHATLATMAYACAK BUNU DA BİLİYORUM AMA BU CEZASIZLIK ALGISININ DA ORTADAN KALKMASINI İSTİYORUM. ‘3 YIL, 5 YIL YATARIZ, ONDAN SONRA HAYATIMIZA DEVAM EDERİZ’ DÜŞÜNCESİ OLMASIN ARTIK. BİZ ARTIK DİĞER ÇOCUKLARIMIZI DA KORUMAK İSTİYORUZ" DEDİ.